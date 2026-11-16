Donald Trump postat će prvi aktualni američki predsjednik koji će sletjeti u Shenzhen kada stigne na summit APEC-a, na kojem će kineski čelnik Xi Jinping predstaviti grad koji u malome utjelovljuje suvremenu kinesku priču: strateško planiranje na najvišoj razini, vrtoglav tehnološki napredak i brzo stvaranje bogatstva.