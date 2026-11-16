"U toj situaciji sam trgovac će nastupati kao vjerovnik, u smislu novog Zakona, te će biti dužan ispunjavati obveze koje su njime propisane za vjerovnike. Jedna od obveza koja proizlazi iz novog Zakona je procjena kreditne sposobnosti potrošača prije sklapanja ugovora o kreditu, kako bi se utvrdilo može li potrošač, uzimajući u obzir svoje prihode, postojeće obveze i druge relevantne okolnosti, uredno podmirivati obroke tijekom ugovorenog razdoblja. Za ovu obvezu je za nove vjerovnike propisan odgodni rok stupanja na snagu te će se primjenjivati od 1. lipnja 2027.", navode iz Ministarstva.