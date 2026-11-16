od 20. studenoga
Na snagu stupaju nova pravila kreditiranja, evo što se sve mijenja za građane
Od petka 20. studenoga na snagu stupaju pravila o potrošačkim kreditima, kojima je svrha osigurati odgovorno kreditiranje i spriječiti situacije u kojima potrošači preuzimaju financijske obveze koje ne mogu realno podmirivati, izvijestili su u ponedjeljak iz Ministarstva financija.
Od najvažnijih novosti u novom Zakonu o potrošačkom kreditiranju, iz Ministarstva navode širenje područja njegove primjene na nove oblike kreditnih proizvoda, uključujući određene oblike beskamatnih kredita, kratkoročne kredite s ograničenim naknadama te ugovore o potrošačkom kreditu povezane s platnim karticama koje omogućuju odgođenu naplatu ili obročnu otplatu, uz propisana izuzeća i prijelazna razdoblja, kao i ukidanje dosadašnje gornje granice iznosa potrošačkog kredita od 132.722,81 eura.
Ujedno, želi se osigurati jačanje odgovornog kreditiranja kroz preciznija pravila procjene kreditne sposobnosti, uz obvezu vjerovnika da kredit odobri isključivo kada je razumno očekivati da će ga potrošač moći uredno otplaćivati.
Obveza isticanja upozorenja da zaduživanje nije besplatno
Želi se postići i transparentnost kreditne ponude i oglašavanja, uz stroža pravila predugovornog informiranja potrošača, uključujući dostavu predugovornih obrazaca i drugim sudionicima kreditnog odnosa, kao i obvezu isticanja upozorenja: "Oprez! Zaduživanje nije besplatno." prilikom oglašavanja kreditnih proizvoda.
Uz to, proširena je zabrana vezanja usluga na potrošačke kredite, uz iznimku ugovaranja police osiguranja, dok se objedinjavanje usluga dopušta uvođenje "prava na zaborav" za osobe koje su preboljele rak na način da se, nakon proteka 10 godina od završetka liječenja, podaci o prethodnoj onkološkoj dijagnozi ne mogu koristiti pri sklapanju police osiguranja povezane s potrošačkim kreditom.
Među ostalim, definirano je i preciznije uređenje prijevremene otplate potrošačkog kredita, gdje se pri smanjenju ukupnog troška uzimaju u obzir i troškovi naplaćeni u trenutku odobravanja kredita, dok se naknada za prijevremenu otplatu može naplatiti samo na dio prijevremeno otplaćenog iznosa koji u razdoblju od 12 mjeseci prelazi 10.000 eura.
Također, definirana je e-usluga savjetovanja o dugu, koju će Financijska agencija pružati potrošačima bez naknade, uz mogućnost uključivanja udruga za zaštitu potrošača.
Procjena kreditne sposobnosti
Novim Zakonom detaljnije se uređuju pravila provedbe procjene kreditne sposobnosti, pa tako će prije sklapanja ugovora o kreditu vjerovnik biti dužan provesti procjenu kreditne sposobnosti na temelju relevantnih i točnih podataka, pri čemu njihov opseg mora biti razmjeran prirodi, trajanju, vrijednosti i rizicima kredita.
U tu svrhu vjerovnik može koristiti dokaze o prihodima ili drugim izvorima sredstava za otplatu, informacije o financijskoj imovini i obvezama te podatke o drugim financijskim obvezama potrošača.
"Naglašavamo da će način provedbe procjene kreditne sposobnosti, uključujući detaljnije kriterije i metodologiju, Hrvatska narodna banka urediti podzakonskim propisom, dok će vjerovnici u okviru zakonskog i podzakonskog okvira moći internim aktima detaljnije urediti vlastite postupke provedbe procjene kreditne sposobnosti", ističu iz Ministarstva.
Odgoda primjene određenih odredbi
Primjena pojedinih odredbi novog zakona je odgođena, i to za nove vjerovnike i kreditne posrednike do 1. lipnja 2027., dok je za ugovore o potrošačkom kreditu povezane s platnim karticama koje omogućuju odgođenu naplatu ili obročnu otplatu primjena odgođena do 1. siječnja 2028., kako bi se osiguralo potrebno vrijeme za prilagodbu sustava uz istovremeno zadržavanje najviše razine zaštite potrošača.
Neovisno o odgođenoj primjeni odredbi Zakona za pojedine vjerovnike, kreditne posrednike i kreditne proizvode, već od 20. studenoga 2026. na sve subjekte i kredite obuhvaćene Zakonom primjenjuju se odredbe o postupanju prema potrošačima koji imaju ili bi mogli imati poteškoće u otplati kredita, uključujući obvezu pravodobnog prepoznavanja takvih poteškoća i nuđenja odgovarajućih mjera za olakšavanje otplate, poručuju iz Ministarstva.
Promjene kod obročne otplate koju izravno omogućuje trgovac
Kupnja na rate putem kreditnih i debitnih kartica kod kojih trgovac samo prihvaća način plaćanja koji je potrošaču omogućila potrošačeva banka, odnosno izdavatelj kartice koju potrošač koristi, ostaje kakva je bila i dosad. No, u slučaju kada trgovac sam, bez sudjelovanja banke ili izdavatelja kartice, omogućuje potrošaču plaćanje proizvoda ili usluge u više obroka, odgođeno plaćanje nije korištenje kreditnog limita koji je prethodno odobrila banka, već trgovac sam odobrava obročnu otplatu i preuzima rizik naplate, napominju iz Ministarstva.
Takav model postoji, primjerice, pri kupnji mobilnih uređaja, tehničke opreme, namještaja ili druge robe i usluga koje trgovac sam financira i u kojim se slučajevima ne koristi mogućnost kupnje na rate putem kreditnih i debitnih kartica, pojašnjavaju.
"U toj situaciji sam trgovac će nastupati kao vjerovnik, u smislu novog Zakona, te će biti dužan ispunjavati obveze koje su njime propisane za vjerovnike. Jedna od obveza koja proizlazi iz novog Zakona je procjena kreditne sposobnosti potrošača prije sklapanja ugovora o kreditu, kako bi se utvrdilo može li potrošač, uzimajući u obzir svoje prihode, postojeće obveze i druge relevantne okolnosti, uredno podmirivati obroke tijekom ugovorenog razdoblja. Za ovu obvezu je za nove vjerovnike propisan odgodni rok stupanja na snagu te će se primjenjivati od 1. lipnja 2027.", navode iz Ministarstva.
Iz Ministarstva financija poručuju da nova pravila nisu usmjerena na ograničavanje poslovanja trgovaca, niti na otežavanje kupnje na rate, nego im je svrha osigurati odgovorno kreditiranje i spriječiti situacije u kojima potrošači preuzimaju financijske obveze koje, s obzirom na svoje prihode i postojeća zaduženja, ne mogu realno podmirivati.
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