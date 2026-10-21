Vučić ili studenti: Što izbori u Srbiji znače za Dodika i Republiku Srpsku?

Dodik se u kampanju u Srbiji uključio nakon pobjede SNSD-a na općim izborima u BiH 4. listopada. Kandidat njegove stranke Savo Minić izabran je za predsjednika Republike Srpske s 52,1 posto glasova, dok je Željka Cvijanović osvojila novi mandat srpske članice Predsjedništva BiH s 55,6 posto. SNSD je osvojio i najviše glasova za Narodnu skupštinu RS-a.