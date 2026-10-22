Analitičar: Vučićeve marionete u Crnoj Gori rezolucijom o Jasenovcu pokušale su zaustaviti put prema EU, ali neuspješno

Komentirajući osam hrvatskih zahtjeva, Vujović je ocijenio da su neki od njih ostvarivi te ustvrdio da su dva praktički već ispunjena. Kao primjer područja na kojem bi se mogao postići dodatni napredak naveo je procesuiranje ratnih zločina, istaknuvši da je riječ o postupcima koji su u nadležnosti pravosuđa.