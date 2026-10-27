Zahtijevamo da četvero članova Vijeća REM-a javno obrazloži zašto su, nakon prethodno iskazane podrške, glasali protiv uključivanja Informera u izborni monitoring. Tražimo i objašnjenje navoda da su, nakon jednoglasnog pokretanja postupaka protiv te televizije, osporavali nalaze stručne službe na koje prethodno nisu imali primjedbi, dok Vijeće nije donijelo odluke kojima bi ti postupci bili okončani.