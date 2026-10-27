Radio televizija Srbije
Studenti traže ostavke odgovornih u RTS-u : "Deblokada, depolitizacija i oslobađanje"
Studenti u blokadi uputili su otvoreno pismo vodstvu i Upravnom odboru Radio-televizije Srbije (RTS), Vijeću Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM) i Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Pismo prenosimo u cijelosti:
Poštovani,
Polazeći od studentskog programa, koji kao jedan od ključnih zadataka postavlja deblokadu, depolitizaciju i oslobađanje RTS-a od nedopuštenih političkih utjecaja, zahtijevamo preuzimanje odgovornosti za ostvarivanje javnog interesa u području informiranja.
Građani imaju pravo na istinito, potpuno, nepristrano i pravodobno informiranje o pitanjima od javnog značaja. Kada javni medijski servis ostvarivanje tog prava podredi interesima političke moći, narušava povjerenje javnosti, produbljuje društvene podjele i odstupa od svoje temeljne uloge.
Zahtjevi koje upućujemo temelje se na načelima uredničke neovisnosti, političkog i društvenog pluralizma, javnosti rada i odgovornosti institucija, utvrđenima propisima o javnom informiranju, javnim medijskim servisima i elektroničkim medijima.
1. Vodstvu, uredništvu informativnog programa i Upravnom odboru RTS-a
Zahtijevamo neodgodive ostavke glavnog ravnatelja RTS-a, njegova zamjenika, glavnih i odgovornih urednika nadležnih za informativni program te svih urednika tog programa.
Ovaj zahtjev temeljimo na ocjeni da su vodstvo i uredništvo svojim postupanjem i propuštanjem zaštite profesionalnih standarda ozbiljno narušili povjerenje u javni servis. Njihovu odgovornost razmatramo u skladu s pojedinačnim ovlastima u pogledu organizacije rada, uređivanja programa, zaštite uredničke neovisnosti i ostvarivanja javnog interesa.
Razlozi za naš zahtjev su:
Selektivno prikazivanje događaja od javnog značaja. Smatramo da prešućivanje, zakašnjelo izvještavanje i umanjivanje važnosti takvih događaja uskraćuju građanima mogućnost stjecanja potpune i vjerodostojne slike o društvenim zbivanjima.
Narušavanje političkog i društvenog pluralizma. Smatramo da povlašten položaj predstavnika vlasti i nedovoljna zastupljenost kritičke javnosti, različitih društvenih skupina i relevantnih neovisnih stručnjaka nisu u skladu s ulogom javnog servisa.
Nedovoljno kritičko preispitivanje rada nositelja javnih dužnosti. Javni servis treba provjeravati tvrdnje dužnosnika, postavljati pitanja o njihovoj odgovornosti i istraživati teme od javnog značaja. Prenošenje poruka vlasti bez odgovarajuće provjere i konteksta, prema našoj ocjeni, predstavlja ozbiljno odstupanje od profesionalnih standarda.
Neprimjereno predstavljanje studentskih zahtjeva i nezadovoljstva građana. Studenti i drugi građani imaju pravo da njihovi stavovi i zahtjevi budu predstavljeni točno i u odgovarajućem kontekstu. Potrebno je omogućiti da se čuje i njihova strana, uz poštovanje zakonom uređenih prava na odgovor i ispravak.
Nedovoljna zaštita dostojanstva osobe i izostanak kritičkog odnosa prema stigmatizirajućim porukama. Posebno neprihvatljivim smatramo nekritičko prenošenje uvredljivih kvalifikacija i poruka usmjerenih protiv studenata i drugih građana zbog njihovih stavova. Zahtijevamo da se konkretni sadržaji ispitaju sa stajališta zabrane poticanja diskriminacije, mržnje ili nasilja te zaštite dostojanstva osobe, uz uvažavanje konteksta u kojem su objavljeni.
Zahtijevamo da se nakon ostavki vodstva i uredništva osigura nesmetan nastavak rada RTS-a uz privremenu upravu čiji bi sastav predložila Studentska lista u dogovoru s reprezentativnim sindikatima RTS-a, a čije bi imenovanje i ovlasti bili uređeni u skladu sa zakonom.
Zadaća privremene uprave bila bi osigurati kontinuitet rada javnog servisa, uredničku neovisnost i zaštitu profesionalnog dostojanstva novinara i drugih zaposlenika, do izbora novog vodstva u zakonitom i transparentnom postupku.
2. Vijeću Regulatornog tijela za elektroničke medije
Zahtijevamo profesionalno, neovisno, pravodobno i neselektivno postupanje REM-a, kao i prestanak svakog neopravdanog ometanja njegova rada.
Zahtijevamo da četvero članova Vijeća REM-a javno obrazloži zašto su, nakon prethodno iskazane podrške, glasali protiv uključivanja Informera u izborni monitoring. Tražimo i objašnjenje navoda da su, nakon jednoglasnog pokretanja postupaka protiv te televizije, osporavali nalaze stručne službe na koje prethodno nisu imali primjedbi, dok Vijeće nije donijelo odluke kojima bi ti postupci bili okončani.
Takve promjene stavova, ako nisu utemeljene na novim činjenicama i uvjerljivim obrazloženjima, smatramo pokazateljem mogućeg opstruiranja i razlogom za ispitivanje sumnji na vanjske pritiske ili upute. Zahtijevamo objavu relevantne dokumentacije i pojedinačnih rezultata glasanja, kao i očitovanje tih članova o mogućim utjecajima na njihovo odlučivanje.
Od Vijeća REM-a zahtijevamo:
- Da prijave razmatra i postupke vodi bez neopravdanog odgađanja, u propisanim rokovima, uz donošenje obrazloženih odluka.
- Da osigura djelotvoran nadzor nad pružateljima medijskih usluga u svojoj nadležnosti, uključujući javne medijske servise i komercijalne pružatelje usluga, dosljedno primjenjujući propise i uvažavajući posebne zakonske obveze javnih servisa.
- Da ispita navode o poticanju diskriminacije, mržnje ili nasilja, povredama dostojanstva osobe i drugim povredama propisa te da, kada utvrdi da su ispunjeni zakonski uvjeti, izrekne mjere iz svoje nadležnosti i poduzme druge zakonom predviđene radnje.
- Da osigura javnost rada i dostupnost zapisnika, rezultata glasanja, odluka, njihovih obrazloženja i izvješća o nadzoru, u opsegu i na način predviđen zakonom, uz poštovanje zaštite podataka i drugih zakonom zaštićenih interesa.
Tražimo da nam u roku od sedam dana od primitka ovog pisma dostavite javno i obrazloženo očitovanje o zahtjevima, s podacima o poduzetim i planiranim koracima te rokovima.
To je traženi rok za odgovor na pismo i ne zamjenjuje zakonom propisane rokove za postupanje u pojedinačnim predmetima.
Depolitizacija REM-a za nas podrazumijeva neovisno odlučivanje, otpornost na političke i druge nedopuštene utjecaje te dosljednu primjenu zakona. Odgovornost regulatora mora se ostvarivati uz puno poštovanje njegove institucionalne neovisnosti i samostalnosti članova Vijeća.
3. Narodnoj skupštini Republike Srbije
Obavještavamo javnost da će kandidati Studentske liste, u okviru priprema za konstituiranje novog saziva Narodne skupštine, dobiti uputu da među prioritete svojeg parlamentarnog rada uvrste pokretanje postupka za popunjavanje upražnjenih mjesta u Vijeću REM-a i osiguravanje njegova punog sastava od devet članova.
Zalagat ćemo se da postupak bude zakonit, transparentan i utemeljen na stručnosti i neovisnosti kandidata, uz poštovanje prava ovlaštenih predlagatelja. Javnost će biti obavještavana o poduzetim koracima i rokovima.
Cilj je neovisan i djelotvoran regulator koji primjenjuje zakon bez političkih pritisaka i miješanja u odlučivanje o pojedinačnim predmetima.
U Beogradu, 27. listopada 2026. godine.
Kandidati Studentske liste – Studenti pobjeđuju
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