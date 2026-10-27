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SUZBIJANJE KORUPCIJE

Studenti u Srbiji žele osnovati tužiteljsku policiju. Evo što bi se time promijenilo

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Nova.rs
|
27. lis. 2026. 17:43
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policija srbija
Vesna Lalić/Nova.rs

Studentska lista u Srbiji najavljuje osnivanje posebne policijske službe koja bi djelovala pod nadležnošću javnog tužiteljstva, s ciljem jačanja neovisnosti istraga i suzbijanja korupcije.

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Prema prijedlogu studenata, nova bi služba trebala riješiti problem nedovoljne kontrole koju tužitelji trenutačno imaju nad policajcima uključenima u istrage. O tome je za portal Nova.rs govorio Nemanja Đurić, kandidat Studentske liste i predsjednik Sindikata sudske vlasti.

Đurić upozorava da tužitelji, iako formalno vode predistražne postupke, nemaju izravnu kontrolu nad policijskim službenicima koji rade prema njihovim nalozima jer su oni i dalje hijerarhijski podređeni Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP), odnosno izvršnoj vlasti.

"Javni tužitelj danas formalno vodi predistražni postupak, ali policijski službenici koji postupaju prema njegovim nalozima i dalje su organizacijski i hijerarhijski podređeni MUP-u, odnosno izvršnoj vlasti. Smatram da tužitelj koji vodi istragu mora imati i stvarnu kontrolu nad policijskim službenicima koji prikupljaju dokaze, bez mogućnosti političkog utjecaja na njihov rad", rekao je Đurić.

Posebne jedinice za najteže oblike kriminala

Osnivanje tužiteljske policije zahtijevalo bi izmjene zakona kojima bi se ta služba uspostavila kao zasebna organizacijska jedinica unutar javnog tužiteljstva.

Policijski službenici koji bi u njoj radili morali bi imati odgovarajuću stručnu osposobljenost, a do novih zaposlenika dolazilo bi se javnim natječajima ili preuzimanjem djelatnika iz MUP-a.

Planom je predviđeno osnivanje posebnih jedinica pri tužiteljstvima koja se bave organiziranim kriminalom, ratnim zločinima i visokotehnološkim kriminalom. Djelovale bi i u četiri posebna odjela za suzbijanje korupcije, smještena u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu.

Cilj je spriječiti politički utjecaj na istrage

Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, osobito u slučajevima koji uključuju javne dužnosnike, jedan je od prioriteta Studentske liste.

Đurić ističe da bi tužiteljska policija trebala omogućiti neometano prikupljanje dokaza i provođenje zakonitih istražnih radnji, neovisno o položaju osoba koje su predmet istrage.

"Želimo osigurati da tužiteljstvo može nesmetano prikupljati dokaze i provoditi zakonite istražne radnje, bez obzira na politički ili društveni položaj osumnjičenih. Posebno je važno naglasiti da tužiteljska policija ne smije postati sredstvo političkog obračuna, već instrument samostalnog javnog tužiteljstva u borbi protiv kriminala. Zbog toga smatram da je preduvjet za njezino osnivanje osiguravanje stvarne samostalnosti tužiteljstva i zaštite od političkih utjecaja", rekao je Đurić za Nova.rs.

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