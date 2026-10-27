Studenti u Srbiji žele osnovati tužiteljsku policiju. Evo što bi se time promijenilo

"Želimo osigurati da tužiteljstvo može nesmetano prikupljati dokaze i provoditi zakonite istražne radnje, bez obzira na politički ili društveni položaj osumnjičenih. Posebno je važno naglasiti da tužiteljska policija ne smije postati sredstvo političkog obračuna, već instrument samostalnog javnog tužiteljstva u borbi protiv kriminala. Zbog toga smatram da je preduvjet za njezino osnivanje osiguravanje stvarne samostalnosti tužiteljstva i zaštite od političkih utjecaja", rekao je Đurić za Nova.rs.