majka poginulog mladića
VIDEO / Dijana Hrka: "Prosvjed pred Informerom bio je namješten, netko je htio krvoproliće"
Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, tvrdi da je prosvjed ispred televizije Informer bio unaprijed organiziran te da su među okupljene ubačeni provokatori koji su trebali izazvati nasilje.
Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, koji je poginuo u urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024., iznijela je ozbiljne optužbe na račun organizatora prosvjeda ispred televizije Informer u Beogradu.
"Sinoć je Informer bio namješten", izjavila je Hrka u videoporuci. Objasnila je da nije znala da je planiran odlazak pred redakciju te televizije. Toga je dana, kako kaže, satima bila na groblju, a kući se vratila bolesna i s povišenom temperaturom.
"Pozvali su me, otišla sam. Hajde, neću izdati svoj narod, idem sa svojim narodom", rekla je.
Sumnja na ubačene provokatore
Hrka tvrdi da je nered na prosvjedu izazvao nepoznati muškarac s megafonom, uz pomoć još nekoliko osoba. Od organizatora je zatražila da objave tko je sazvao okupljanje i tko su ljudi za koje sumnja da su ubačeni među prosvjednike.
Posumnjala je i u identitet pojedinih osoba u policijskim odorama, tvrdeći da neki od njih nisu bili pravi policajci. Navela je i da su pojedinci nosili elektroničke narukvice za nadzor te poručila da će pokušati doznati njihova imena.
"Nekome je išlo u prilog da poslije svega ovoga dođe do krvoprolića", ustvrdila je Hrka. Njezine tvrdnje o navodnom organiziranju incidenata zasad nisu potvrđene.
Povlači se s budućih prosvjeda
Hrka je poručila da ne žali što je ušla u prostorije Informera, unatoč kritikama koje su uslijedile. Odbacila je i tvrdnje da je tijekom incidenta prijetila djeci glavnog urednika i vlasnika televizije Dragana J. Vučićevića.
"To što sam rekla da on ima petero djece ne znači da prijetim njegovoj djeci", rekla je.
Najavila je da više neće sudjelovati u prosvjedima u Srbiji, uz iznimku obilježavanja druge godišnjice tragedije u Novom Sadu, 1. studenoga.
"Nemoj slučajno da je nekome palo na pamet da me pozove na bilo kakav prosvjed", poručila je.
Dodala je da će se ubuduće posvetiti pružanju podrške roditeljima bolesne djece i roditeljima njegovateljima. Nastavit će se, kaže, boriti i za osnivanje svoje zaklade, za čiji rad tvrdi da ga država opstruira.
Iako se povlači s uličnih okupljanja, naglasila je da neće odustati od traženja odgovornosti za urušavanje nadstrešnice u kojem je poginuo njezin sin. U tom je kontekstu spomenula Aleksandra Vučića, Zoranu Mihajlović i Milorada Dodika.
Vučićević optužio prosvjednike za nasilje
Podsjetimo, skupina građana okupila se ispred redakcije Informera zbog načina na koji je ta televizija izvještavala o Dijani Hrki, njezinu poginulom sinu i studentima. Dio okupljenih potom je ušao u redakciju, gdje je došlo do rasprave i naguravanja. Prosvjed je održan i ispred televizije Pink, no okupljeni nisu uspjeli ući u njezine prostorije.
Vučićević je nakon incidenta optužio prosvjednike da su pokušali zapaliti zgradu, napali ga i uništili televizijsku opremu. Tvrdio je i da su u blizini pronašli automobil pun benzina, no te tvrdnje nisu neovisno potvrđene.
Posebno je prozvao Hrku, tvrdeći da mu je prijetila djeci, što je ona odbacila. Najavio je nastavak emitiranja programa i pozvao državne institucije da reagiraju.
Tragedija u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 16 ljudi, potaknula je višemjesečne studentske i građanske prosvjede u Srbiji, kojima su građani tražili odgovornost za urušavanje nadstrešnice.
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