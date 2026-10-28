Studenti upozoravaju: "Netko večeras planira napad na Informer i pokušat će okriviti nas"

Screenshot TV Informer

Studenti u blokadi u Srbiji upozorili su da imaju razloga vjerovati kako bi večeras moglo doći do insceniranih incidenata u Beogradu, odnosno pokušaja upada u redakciju provladinog Informera, za koji bi se potom pokušalo okriviti studente. Pozvali su građane da ne sudjeluju u takvim akcijama i da kritički pristupaju informacijama koje se šire.

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"Imamo razloga vjerovati da će večeras određena interesna skupina pokušati inscenirati incidente u Beogradu, odnosno upasti u redakciju Informera, a odgovornost za to prebaciti na studente", objavili su Studenti u blokadi na društvenoj mreži X.

"Pozivamo vas da se ne odazivate na takve pozive i da kritički pristupate informacijama koje će se širiti", poručili su.

Dodali su da znaju kome je u interesu prikazati studente kao nasilnike.

"Ovim putem naglašavamo da im to neće uspjeti", naveli su.

Имамо разлога да верујемо да ће вечерас одређена интересна група покушати да изрежира инциденте у Београду.



Наводна мета исценираног напада биће редакција Информера, а одговорност ће покушати да пребаце на студенте.



Позивамо вас да се не одазивате на овакве позиве и да критички… — Studenti_u_blokadi (@studentblokade) October 28, 2026

Napetosti nakon upada u zgradu Informera

Upozorenje studenata dolazi nakon incidenta u ponedjeljak navečer, kad je skupina građana ušla u zgradu televizije Informer i prekinula emitiranje programa. Policija je potom evakuirala glavnog urednika Dragana J. Vučićevića i zaposlenike.

Incident je izazvao nove političke napetosti u Srbiji, a predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će se članovi Srpske napredne stranke, ako državna tijela ne reagiraju, biti prisiljeni samoorganizirati.

Dan nakon upada, predstavnici medijskih udruga i organizacija civilnog društva podnijeli su regulatoru REM-u inicijativu za oduzimanje dozvole Informeru, navodeći dugogodišnje kršenje medijskih propisa i profesionalnih standarda te tražeći odluku u roku od 48 sati.

Studenti sada upozoravaju na mogućnost novih incidenata i pokušaja da se odgovornost za njih pripiše studentskom pokretu.