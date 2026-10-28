"Moguće je da napad ima veze s izborima u Srbiji i Izraelu, ali moguće je i da nije neposredno povezan s izborima, nego da je riječ o reakciji radikaliziranih islamista na Netanyahuovu politiku prema Palestincima. Sve obavještajne službe procijenile su da raste opasnost od terorizma kao reakcije na izraelsku politiku. Razumno je pretpostaviti da je i ovaj napad organiziran kao reakcija", rekao je Kovačević.