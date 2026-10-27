LADISLAV NEMET
Katolička crkva pohvalila studente: Vjerujemo u pravednije srbijansko društvo
Beogradski nadbiskup i kardinal Ladislav Nemet čestitao je Studentskoj listi pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji, posebno istaknuvši višemjesečni nenasilni angažman studenata, dok je subotički katedralni župnik Dragan Muharem ocijenio da su društvene promjene koje građani izborili otvorile put prema pravednijem i demokratičnijem društvu, prenijeli su mediji na hrvatskom u Vojvodini.
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"Jutros osjećam nešto novo u zraku, miris nade i radosti", poručio je Nemet u izjavi objavljenoj dan nakon izbora, istaknuvši da mirno izražavanje volje većine predstavlja važnu vrijednost demokratske zajednice.
Posebno je zahvalio mladima i studentima koji su se, kako je naveo, mjesecima ustrajno, hrabro i bez nasilja zalagali za budućnost zemlje.
"Molim se da ova nada, koju su nam u velikoj mjeri izborili mladi, ostane i narednih mjeseci i godina, i da donese plod za dobro svih stanovnika naše zemlje", navedeno je priopćenju kardinala Nemeta.
Katedralni župnik Subotičke biskupije Dragan Muharem rekao je da ga je ishod političkih promjena iznenadio, jer se zbog ranijih iskustava suzdržavao od nade da je takav rasplet moguć.
"Dogodila se promjena koju smo željeli, koju smo očekivali", rekao je Muharem, istaknuvši ulogu mladih u pokretanju promjena i važnost sudjelovanja građana u javnom životu.
Govoreći o ulozi Crkve u proteklim mjesecima, naglasio je da pod tim ne misli samo na crkvenu hijerarhiju i institucije nego i na vjernike koji su sudjelovali u prosvjedima i zalagali se za istinu, pravdu i dobrobit svih ljudi.
"Crkva je bila narod na ulici", rekao je Muharem, ocijenivši da su vjernici pokazali kako se kršćanske vrijednosti ne žive samo u bogoslužju nego i u svakodnevnom društvenom angažmanu.
Govoreći o razdoblju koje slijedi, upozorio je da promjene neće donijeti trenutačno rješenje svih problema te da će put prema demokratičnijem i pravednijem društvu biti dug.
Hrvatski mediji podsjećaju kako je više katoličkih svećenika Subotičke biskupije svojim prisustvom na prosvjednim skupovima i porukama, u protekle dvije godine, podupiralo mlade u njihovim aktivnostima za pravedno i demokratsko srbijansko društvo.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije je na izborni dan, 25. listopada pozvao građane da glasuju po vlastitoj savjesti i slobodnoj volji, vodeći računa o općem dobru te da se rezultati demokratskog procesa prihvate smireno i bez mržnje.
SPC se zasad nije očitovao o pobjedi Studentske liste na izborima.
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