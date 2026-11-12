Jasmina Vojinović
Uhićena Vučićeva gradonačelnica
Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović uhićena je danas po nalogu Osnovnog javnog tužiteljstva u Smederevu, potvrđeno je za portal N1 Srbija.
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Osim Jasmine Vojinović, uhićeni su i direktor JKP-a „Zelenilo i groblja” Miroslav Ilić te pročelnica Gradske uprave u Smederevu Ivana Mitrović Stamenković.
Određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati.
Uhićeni su zbog nepoduzimanja mjera zaštite okoliša.
Naime, kako je za portal N1 Srbija rečeno u tužiteljstvu, nakon zatvaranja gradskog odlagališta otpada krajem rujna ove godine, sumnjiči ih se da su odabrali jedno smetlište u blizini grada na kojem su navodno bez ikakvih dozvola odlagali otpad.
Tko je Jasmina Vojinović?
Jasmina Vojinović članica je Srpske napredne stranke. Bila je i povjerenica Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Smederevu, ali i predsjednica gradskog odbora te stranke.
Osim dužnosti gradonačelnice Smedereva, Vojinović je prije dolaska na tu funkciju bila i članica Gradskog vijeća, savjetnica gradonačelnika Smedereva te koordinatorica za suradnju s odborničkim klubovima u Skupštini grada Smedereva.
Vojinović je nedavno privukla pozornost medija kada je skupina građana došla u njezin ured kako bi sa zida uklonila sliku bivšeg predsjednika Srbije i oporbenog političara Aleksandra Vučića. Tada je došlo do verbalne rasprave između Vojinović i spomenute skupine građana.
Građani su od gradonačelnice zatražili da podnese ostavku nakon poraza Srpske napredne stranke na nedavno održanim izborima u Srbiji, a ona im je tom prilikom odgovorila da se nije radilo o lokalnim izborima te da neće podnijeti ostavku.
„Neka čuju dva Smedereva i cijela Srbija”, izjavila je tom prilikom Jasmina Vojinović nakon što je jedan od građana rekao da to treba čuti Smederevo.
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