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Jasmina Vojinović

Uhićena Vučićeva gradonačelnica

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N1 Srbija
|
12. stu. 2026. 17:40
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N1

Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović uhićena je danas po nalogu Osnovnog javnog tužiteljstva u Smederevu, potvrđeno je za portal N1 Srbija.

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Osim Jasmine Vojinović, uhićeni su i direktor JKP-a „Zelenilo i groblja” Miroslav Ilić te pročelnica Gradske uprave u Smederevu Ivana Mitrović Stamenković.

Određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati.

Uhićeni su zbog nepoduzimanja mjera zaštite okoliša.

Naime, kako je za portal N1 Srbija rečeno u tužiteljstvu, nakon zatvaranja gradskog odlagališta otpada krajem rujna ove godine, sumnjiči ih se da su odabrali jedno smetlište u blizini grada na kojem su navodno bez ikakvih dozvola odlagali otpad.

Tko je Jasmina Vojinović?

Jasmina Vojinović članica je Srpske napredne stranke. Bila je i povjerenica Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Smederevu, ali i predsjednica gradskog odbora te stranke.

Osim dužnosti gradonačelnice Smedereva, Vojinović je prije dolaska na tu funkciju bila i članica Gradskog vijeća, savjetnica gradonačelnika Smedereva te koordinatorica za suradnju s odborničkim klubovima u Skupštini grada Smedereva.

Vojinović je nedavno privukla pozornost medija kada je skupina građana došla u njezin ured kako bi sa zida uklonila sliku bivšeg predsjednika Srbije i oporbenog političara Aleksandra Vučića. Tada je došlo do verbalne rasprave između Vojinović i spomenute skupine građana.

Građani su od gradonačelnice zatražili da podnese ostavku nakon poraza Srpske napredne stranke na nedavno održanim izborima u Srbiji, a ona im je tom prilikom odgovorila da se nije radilo o lokalnim izborima te da neće podnijeti ostavku.

„Neka čuju dva Smedereva i cijela Srbija”, izjavila je tom prilikom Jasmina Vojinović nakon što je jedan od građana rekao da to treba čuti Smederevo.

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Teme
jasmina vojinović sns srbija smederevo uhićenja
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