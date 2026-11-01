Marko Kričak
Uhićen jedan od čelnih ljudi srbijanske policije
Načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak uhićen je jutros po nalogu Višeg javnog tužiteljstva (VJT) u Beogradu zbog sumnje da je zlouporabio službeni položaj, a na temelju kaznene prijave odvjetnika pomoćnika ravnatelja policije Veselina Milića, javlja Radar. Po istoj prijavi priveden je i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović.
Kričak je vodio policijsku akciju nakon ubojstva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu „27“ na Senjaku, gdje je prvotno kaznenom prijavom policije za taj zločin bio obuhvaćen Veselin Milić, koji je tada, osim što je bio pomoćnik ravnatelja, obnašao i dužnost načelnika beogradske policije. Sada je, kako navodi Radar, Kričak osumnjičen da je u tom slučaju krivotvorio dokaze i vršio pritisak na svjedoke i optužene kako bi činjenice prilagođavali već oblikovanoj verziji događaja.
Opširnije na Radaru.
Podsjetimo, krajem srpnja pravni zastupnici Veselina Milića podnijeli su Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu, Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, kaznenu prijavu protiv Krička i Sekulovića zbog sumnje da su zlouporabili službeni položaj u slučaju „Senjak 27“ na štetu Milića.
U priopćenju Odvjetničkog ureda „Vasiljević legal“ tada je navedeno da je bit prijave u tome što, kako tvrde Milićevi pravni zastupnici, prijavljene osobe nadležnom javnom tužiteljstvu nisu dostavile dokaze kojima su raspolagale, a iz kojih je, prema njihovim navodima, „jasno i nedvosmisleno proizlazilo da činjenice navedene u kaznenoj prijavi protiv Milića nisu istinite, odnosno da ne mogu biti točne, što se pokazalo i odbacivanjem svih navoda podnesene kaznene prijave i njezine dopune“.
Tada su istaknuli da su „nezakonitim postupanjem iz osobnih pobuda prijavljene osobe diskreditirale Veselina Milića u javnosti i dovele do njegova udaljavanja s dužnosti načelnika Policijske uprave za grad Beograd“.
Podsjetimo, sada već bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić uhićen je zajedno s još 10 osoba zbog ubojstva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu „27“ na Senjaku 12. svibnja.
Sumnja se da je u Nešovića pucao Saša Vuković zvani Boske. Prvotno se sumnjalo da je zločin počinjen u Milićevoj prisutnosti te da je on, zajedno s još trojicom policajaca iz svojeg osiguranja, sudjelovao u uklanjanju tragova zločina. VJT je 3. lipnja priopćio da je protiv te trojice policajaca odbačena kaznena prijava, također zbog nedostatka dokaza.
Milić je prvi put ispitan 15. svibnja, na dan uhićenja, kada je iznio obranu, a dan kasnije određen mu je i istražni zatvor u trajanju do 30 dana. Ponovno je ispitan 3. lipnja zbog novih dokaza, priopćilo je Više javno tužiteljstvo.
Prethodno je 29. svibnja obavljena pretraga Milićeva stana i službenih prostorija, i to 14 dana nakon uhićenja.
Milićev branitelj Nemanja Vasiljević nakon drugog je ispitivanja medijima dostavio dio navodnog Milićeva iskaza u kojem bivši načelnik beogradske policije optužuje kolege da mu podmeću te da dokaze koje su naveli u kaznenoj prijavi nisu iznijeli pred tužitelja.
VJT je 9. lipnja odbacio kaznenu prijavu protiv Milića u dijelu u kojem mu se na teret stavlja kazneno djelo pomaganja počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela u restoranu „27“ na Senjaku.
Vijeće Višeg suda u Beogradu donijelo je 6. srpnja odluku da se Veselin Milić brani sa slobode.
Dana 10. srpnja Više javno tužiteljstvo u Beogradu podnijelo je Višem sudu optužni prijedlog protiv Milića zbog sumnje da nije prijavio teško ubojstvo u restoranu „27“, za koje je doznao tijekom obavljanja službene dužnosti, kao i da je u službenu bilješku unio neistinite podatke i izostavio važne činjenice o svojim kontaktima sa sudionicima događaja.
Nešovićevo tijelo, podsjetimo, pronađeno je 21. svibnja u jednoj bačvi na području općine Inđija, u prisutnosti javnih tužitelja Višeg javnog tužiteljstva.
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