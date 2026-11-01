Uhićen jedan od čelnih ljudi srbijanske policije

Kričak je vodio policijsku akciju nakon ubojstva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu „27“ na Senjaku, gdje je prvotno kaznenom prijavom policije za taj zločin bio obuhvaćen Veselin Milić, koji je tada, osim što je bio pomoćnik ravnatelja, obnašao i dužnost načelnika beogradske policije. Sada je, kako navodi Radar, Kričak osumnjičen da je u tom slučaju krivotvorio dokaze i vršio pritisak na svjedoke i optužene kako bi činjenice prilagođavali već oblikovanoj verziji događaja.