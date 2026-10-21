POLICIJSKA AKCIJA U SRBIJI
Uhićenja i pretresi u Srbiji: Policija istražuje navodni plan izazivanja nereda na izborni dan
Na području Novog Sada u tijeku je policijska akcija uhićenja skupine osumnjičene za planiranje nereda na dan parlamentarnih izbora u Srbiji, 25. listopada, doznaje RTS.
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Prema dostupnim informacijama, sumnja se da je skupina planirala okupiti oko 80 osoba koje bi na dan izbora došle u Beograd i izazivale nerede. Policija istodobno pretražuje objekte i prostorije kojima su se koristili osumnjičenici.
U odvojenoj akciji, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Kraljevu, uhićen je M. A. iz Vrnjačke Banje. Sumnjiči ga se da je pozivao na nasilnu promjenu ustavnog poretka te planirao sudjelovati u neredima u Beogradu na dan izbora.
Policija je prethodno pretražila objekte i vozila kojima se osumnjičenik koristi, a informaciju o njegovu uhićenju RTS-u su potvrdile nadležne službe.
Reporter N1 iz Kraljeva javlja da je riječ o aktivistu zbora građana Vrnjačke Banje. Dodaje da su policijski službenici Policijske uprave u Kraljevu jutros nešto prije šest sati došli u njegovu kuću u Vrnjačkoj Banji s nalogom za pretragu. Pretražili su kuću, zatim automobil te priveli aktivista.
Prema informacijama N1, trenutačno se nalazi u zgradi Višeg javnog tužiteljstva u Kraljevu.
„M. A. je prije dvije godine bio priveden u akciji Sigurnosno-informativne agencije (BIA), nakon nereda koji su izbili ispred Narodne skupštine u Beogradu. Tada ga se teretilo da je bacio kamen prema policajcima koji su se nalazili ispred Skupštine. Od tada je, kako navode njegovi prijatelji iz zbora građana Vrnjačke Banje, uglavnom bio na meti policije i BIA-e, ali sve do jutros nije bilo novih uhićenja ni privođenja”, navodi reporter N1.
Tanjug javlja da dvojica uhićenih, u Novom Sadu i Vrnjačkoj Banji, imaju hrvatske putovnice.
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