Uhićenja i pretresi u Srbiji: Policija istražuje navodni plan izazivanja nereda na izborni dan

„M. A. je prije dvije godine bio priveden u akciji Sigurnosno-informativne agencije (BIA), nakon nereda koji su izbili ispred Narodne skupštine u Beogradu. Tada ga se teretilo da je bacio kamen prema policajcima koji su se nalazili ispred Skupštine. Od tada je, kako navode njegovi prijatelji iz zbora građana Vrnjačke Banje, uglavnom bio na meti policije i BIA-e, ali sve do jutros nije bilo novih uhićenja ni privođenja”, navodi reporter N1.