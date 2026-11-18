Na temelju sudskih naloga provedene su racije na širem području Banje Luke i Bijeljine odnosno na pet lokacija koje koriste osumnjičeni i tamo su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni, laptopi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem kaznenog djela.