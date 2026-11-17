D.H/N1 BIH - Ilustracija

Inspektorica zaposlena u krovnoj policijskoj agenciji u BiH uhićena je u utorak pod sumnjom da je odavala tajne informacije iz istraga koje su u tijeku, potvrdili su iz sjedišta Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u Istočnom Sarajevu.

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Kako su pojasnili, nakon višemjesečne istrage pripadnici SIPA-e tijekom dana proveli su akciju pod kodnim nazivom "Krug" organiziranu zbog sumnje u zloporabe službenog položaja i neovlašteno odavanje podataka.

Potvrdili su kako je uhićena njihova inspektorica a mediji su objavili kako je riječ o Jeleni Mičić. Pod istragom koja je povezana s ovim slučajem je navodno i njen brat Stefan Šiljegović, reprezentativac BiH u džudu.

Istragu u čijem je središtu inspektorica Mičić vodi Tužiteljstvo BiH a ona je pokrenuta nakon što je utvrđeno "curenje" informacija o podacima prikupljenim nakon što je dekriptirana Sky aplikacija kojom su se koristili pripadnici različitih kriminalnih mreža diljem svijeta.

Prepiske preko te aplikacije dovele su do počinitelja niza kaznenih djela i otkrivanja identiteta pripadnika različitih kriminalnih skupina.

"Povjerljive informacije i saznanja su neovlašteno posredstvom osumnjičene i drugih osoba ciljano dospjele do osoba koje su bile predmet istrage Državne agencije za istrage i zaštitu. Na taj način došlo je do kompromitiranja povjerljivih policijskih aktivnosti i odavanja informacija koje su morale ostati zaštićene od osoba obuhvaćenih istragom", naveli su iz SIPA-e.

Nakon razbijanja aplikacija Sky i Anom Tužiteljstvo BiH je od 2021. do rujna ove godine podignulo 23 optužnice zbog organiziranog kriminala a identificirano je najmanje 20 osoba zaposlenih u policijskim agencijama koji su surađivali s kriminalcima kao i dvojica odvjetnika te jedan sudac.