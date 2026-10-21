Oglasio se HDZ BiH
Umirovljeni vojnik pretučen u BiH, oglasio se HDZ BiH
HDZ BiH zatražio je u srijedu od policije i pravosuđa rasvjetljavanje napada i ozljeđivanja umirovljenog dočasnika Oružanih snaga BiH Dragana Džambasa u Novom Travniku u središnjoj Bosni koji je navodno napadnut zbog majice s obilježjima Hrvatskog vijeća obrane (HVO).
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O napadu na Džambasa, u doba rata u BiH maloljetnog branitelja, u utorak su prve izvijestile udruge Domovinskog rata HVO-a u Novom Travniku.
U priopćenju su objavile da je Džambas fizički napadnut i ozlijeđen zbog obilježja HVO-a na majici koju je nosio nakon povratka s putovanja u Vukovar.
Prema njihovim navodima, napad se dogodio u večernjim satima 18. listopada, oko 23 sata, a Džambas je pritom zadobio tjelesne ozljede.
Policija Županije Središnja Bosna o incidentu je izvijestila tek u srijedu, tri dana nakon incidenta i dva dana nakon što je Džambas prijavio napad.
Prema priopćenju MUP-a Džambas se u ponedjeljak 19. listopada oko 14 sati obratio Policijskoj postaji Novi Travnik i prijavio da su ga dan ranije oko 23 sata napala četvorica nepoznatih muškaraca.
O događaju je obaviješten dežurni tužitelj Županijskog tužiteljstva u Travniku, koji je policiji naložio poduzimanje svih mjera kako bi se utvrdile okolnosti incidenta, te pronašli i identificirali počinitelji. MUP u priopćenju nije naveo motiv napada.
Mediji u središnjoj Bosni su tijekom dana izvještavali da su saslušana trojica osumnjičenih za napad na Džambasa.
HDZ BiH je pozvao na rasvjetljavanje svih okolnosti incidenta, te da nadležne institucije što prije izvijeste javnost o detaljima.
"Ako se potvrdi da je motiv napada bila nacionalna pripadnost ili obilježje koje je napadnuti nosio, riječ je o posebno zabrinjavajućem činu koji zahtijeva nedvosmislenu osudu svih odgovornih političkih i društvenih aktera", istaknuo je HDZ BiH.
Dodao je da nitko u BiH ne smije strahovati za svoju sigurnost zbog toga "tko je, kojem narodu pripada ili zbog obilježja vlastitog identiteta".
Napad je osudio i gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo.
Središnja Bosna bila je tijekom rata poprište teških bošnjačko-hrvatskih sukoba, a nacionalno motivirani incidenti su razmjerno česta pojava.
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