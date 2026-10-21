Kolarić za N1: Nisam glasao za opoziv Plenkovića jer ne želim da Siniša Hajdaš Dončić dođe na vlast

"Nisam dio parlamentarne većine niti ću to biti. Ostao sam suzdržan pri glasanju o opozivu jer ne želim da na vlast dođe Siniša Hajdaš Dončić. Da Vlada padne, tko je kandidat opozicije za premijera? On. Dok opozicija ima njega kao kandidat za premijera, neću glasati za opoziv vlade. Zbog njega sam napustio SDP i ne mislim da bi išta u ovoj zemlji bilo bolje da je on na vlasti", rekao nam je Kolarić.