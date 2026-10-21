FOTO / Zagrepčanin za kovanicu od dva eura traži 4000: "Nude mi zlato i aute, ali ne spuštam cijenu"

Njuškalo

Vladimir Strsoglavec iz zagrebačkog naselja Špansko u svojoj kolekciji čuva rijetku monašku kovanicu od dva eura s likom Grace Kelly, za koju traži 4000 eura, a dosadašnje ponude u zlatu, srebru i automobilima nisu ga navele da snizi cijenu.

Podijeli

Oglas

Dok većina ljudi kovanicu od dva eura koristi za svakodnevna plaćanja, pojedini primjerci među kolekcionarima postižu znatno veće cijene. Njihova vrijednost ovisi o nizu čimbenika, među kojima su godina izdanja, broj iskovanih primjeraka i očuvanost.

Jednu takvu kovanicu na prodaju je ponudio Vladimir Strsoglavec iz zagrebačkog Španskog. Riječ je o prigodnom izdanju Monaka iz 2007. godine, izrađenom u čast 25. obljetnice smrti Grace Kelly, nekadašnje holivudske glumice koja je udajom za monaškog kneza Rainiera III. postala princeza Monaka.

Njuškalo

Strsoglavec za nju traži 4000 eura. Iako se na prvi pogled čini neobičnim da kovanica nominalne vrijednosti dva eura može vrijediti toliko, ovo je izdanje posebno traženo jer je iskovano u samo 20.001 primjerku.

Vladimir svoj primjerak čuva u izvornom pakiranju, a tvrdi da ga nikad nije izvadio iz zaštitne kapsule.

Njuškalo

"Autentičnost mi je potvrdio numizmatičar iz Monte Carla, inače odvjetnik po struci", rekao je Mateji Papić iz Večernjeg lista.

Uz kovanicu posjeduje i izvorno pakiranje sa zaštitnim kartonom. Objašnjava da prva izdanja monaških kovanica kvalitete BU, odnosno Brilliant Uncirculated, nisu imala certifikate kakvi se danas često očekuju među kolekcionarima.

Nude mu zlato i automobile, ali ne odustaje od cijene

Cijenu od 4000 eura odredio je nakon što je provjerio podatke o nakladi i usporedio cijene na nekoliko platformi, uključujući eBay, ispričao je za Večernji list. Dosad je primio različite ponude, no nijedna nije rezultirala prodajom.

"Dobivao sam svakakve ponude: zamjenu za zlato, srebro, automobil, čak i prijedlog da mi se polovica iznosa plati odmah, a druga polovica za godinu dana. Ali meni nije sila prodati", kazao je.

Njuškalo

Iako se za kovanicu javljaju zainteresirani kupci, smatra da njihove ponude nisu dovoljno ozbiljne. Zbog toga ne namjerava mijenjati traženi iznos.

"Nisam je uspio prodati i nije mi žao. Neću spuštati cijenu. Ima zainteresiranih, ali uvijek je to nekako neozbiljno", poručio je.

Kovanicu je moguće razgledati u Zagrebu, uz prethodni dogovor u poslovnici Zagrebačke banke na Trgu bana Josipa Jelačića. Prodavatelj naglašava da su fotografije objavljene u oglasu autentične i da prikazuju upravo njegov primjerak.

Kovanice skuplja gotovo 30 godina

Strsoglavec se numizmatikom bavi od 1997. godine. Kolekcionarsku strast započeo je prikupljanjem hrvatskih prigodnih kovanica od 25 kuna, a njegova se zbirka s vremenom proširila na različite vrste kovanica.

Na Njuškalu, među ostalim, prodaje komplete svih 19 različitih prigodnih kovanica od 25 kuna u nekorištenom stanju. S vremenom je počeo skupljati i primjerke od zlata, srebra i bakra.

Njuškalo

Posebno ga zanimaju hrvatska prigodna izdanja od plemenitih metala koja imaju certifikat i izdana su u malim nakladama, po mogućnosti do 200 primjeraka.

Kolekcionarstvo za njega nije samo način ulaganja ili mogućnost zarade. Redovito posjećuje sajmove u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama, gdje se susreće s kolegama te kupuje, prodaje i razmjenjuje kovanice.

"Numizmatika je meni strast i ljubav. Ja sam hrčak, kolekcionar. Bit je posjedovanja, imanja", objasnio je.

Zbirku gradi i za svoju kćer

Dio kolekcije Strsoglavec prikuplja s posebnim ciljem. Za kćer, rođenu 2017. godine, skuplja kovanice iz različitih dijelova svijeta koje su izdane upravo te godine. Uz njih prikuplja i sve srebrne kovanice od jedne unce izdane 2017.

Njuškalo

Riječ je o dugoročnom projektu koji nije usmjeren samo na trenutačnu tržišnu vrijednost kovanica. Zbirka mu predstavlja uspomenu na godinu rođenja kćeri, ali i nešto što će joj jednoga dana moći ostaviti.

"Morate to voljeti da biste imali tu strast", istaknuo je.

Povjerenje je važno među kolekcionarima

Govoreći o numizmatici, Strsoglavec je naglasio i važnost suradnje s ljudima kojima vjeruje. Kaže da se oslanja na provjerene kolekcionare, dok je oprezniji prema onima koji su se za to područje zainteresirali tek nakon što su pojedine kovanice privukle veliku pozornost javnosti.

"Uvijek surađujem s provjerenim i poštenim ljudima, kolegama numizmatičarima, dok s 'numizmatičarima' koji su se probudili kad je izašla kovanica 25 kuna 2022. godine nemam posla", rekao je.

Kovanica s likom Grace Kelly zasad ostaje u njegovoj zbirci. Strsoglavec je spreman prodati je, ali samo ako se pojavi kupac koji je voljan platiti traženih 4000 eura. Unatoč dosadašnjim ponudama, ne namjerava odustati od svoje cijene.