Umirovljeni vojnik pretučen u BiH. Napadnut zbog majice s oznakama HVO-a?

Ilustracija: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Policija je navodno identificirala osobe koje se sumnjiči za napad na umirovljenog dočasnika Oružanih snaga BiH u Novom Travniku, a braniteljske udruge traže da se utvrde sve okolnosti incidenta i kazne odgovorni.

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Policija je, prema neslužbenim informacijama, utvrdila identitet osoba koje se povezuje s napadom na umirovljenog dočasnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, teško ozlijeđenog u nedjelju navečer u Novom Travniku. O novim saznanjima u istrazi izvijestio je lokalni portal Centralna.ba.

Napad se dogodio 18. listopada oko 23 sata, u blizini jedne pekare. Prema navodima Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a HB Novi Travnik, muškarac jefizički napadnut zbog majice s oznakama Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koju je nosio.

Braniteljske udruge traže reakciju institucija

Braniteljske udruge smatraju da je napad bio motiviran nacionalnom mržnjom. Od nadležnih institucija zatražile su da što prije rasvijetle slučaj i kazne odgovorne, upozorivši da se ovakvi incidenti ne smiju zanemarivati.

Oglasio se i Odjel za branitelje Hrvatskog narodnog sabora BiH, koji je izrazio zabrinutost zbog, kako navode, sve izraženije nacionalne i vjerske netrpeljivosti.

Pritom su podsjetili na ranije incidente, uključujući oštećivanje hrvatskih obilježja i spomenika, skrnavljenje katoličkih simbola te ispisivanje grafita s porukama mržnje u Uskoplju.

Kritike političke retorike

Voditelj Odjela za branitelje HNS-a BiH Mladen Begić smatra da produbljivanju podjela među narodima u Bosni i Hercegovini pridonosi i politička retorika.

Posebno je kritizirao poruke iz nedavne političke kampanje u kojima se, prema njegovim riječima, birače stavljalo pred izbor između HVO-a i Armije BiH.

Iako su osumnjičeni navodno identificirani, zasad nema službene potvrde da su uhićeni, kao ni potvrde o motivu napada.