"Izjavu nisam čuo"
Ćorić nakon koalicijskog sastanka o mogućoj smjeni državnog tajnika, DP-ovim amandmanima i Penavi
Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić dao je izjavu za medije nakon koalicijskog sastanka.
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Domovinski pokret je podnio amandmane na rebalans državnog proračuna. Zajedno su teški skoro 22 milijuna eura, kako su ranije priopćila 24sata.
Tomislav Ćorić je nakon koalicijskog sastanka rekao da će se analizirati amandmani Domovinskog pokreta:
"Neki od tih amandmana ne nose financijski izdatak, pitanje je kada će do tog izdatka doći, vidjet ćemo u narednim danima kako to izgleda."
"Rezolutnost ne pomaže"
Amandmani su lista želja koji su uvjet Domovinskog pokreta za potporu rebalansu proračuna.
Ministar se osvrnuo na zahtjeve DP-a:
"Ne čini mi se da ta rezolutnost ikome pomaže, pogotovo u komunikaciji koja je kontinuirana unutar koalicije između DP-a i HDZ-a. Dajte da se ne osvrćem na to, ali vidjet ćemo na što se odnose prioriteti koji su u okviru amandmana naznačeni. 20 milijuna eura nije ogroman problem, relativno je mali iznos, ali dopustite da analiziram. Moguće ih je preraspodijeliti kroz amandmane", rekao je Ćorić.
"Odnos je sve zreliji"
Dodao je da se radi o demokraciji: "Koalicija HDZ-a i DP-a traje dvije i nešto godine, razvija se, odnos je sve zreliji. Ovakve situacije u kojima politički partner nakon prijedloga rebalansa izlazi s nekim idejama, može značiti da su se jučer toga dosjetili. Ne treba tome davati pozornost, to su uobičajene situacije i momenti."
DP je, kako neslužbeno doznaje novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić iz dobro upućenih izvora, pred starijeg partnera došao s ponešto nezgodnijim zahtjevom. Traže, naime, razrješenje Tomislava Bilandžića, i to zato što se državni tajnik u DP-ovoj kvoti stavio u zaštitu policije pred Penavinim optužbama za progon Torcide.
Je li bilo razgovora o Bilandžiću?
"Državni tajnik nije bio tema današnjeg razgovora", odgovorio je Ćorić.
Odgovorio je i na pitanje kakvi su zaključci nakon što je Ivan Penava prozvao MUP:
"Vladajuća koalicija se sastoji od nekoliko političkih opcija, svatko na neku situaciju gleda na pojedini način, danas nismo posebno trošili vrijeme na propitivanje pojedinih reakcija."
"Izjavu nisam čuo"
"Moram priznati da tu izjavu nisam čuo pa se nisam imao vremena time baviti", istaknuo je ministar.
"Tko je što rekao, a da nema veze s ekonomijom, nije u mom fokusu", dodaje.
Hoćete li prihvatiti smjenu državnog tajnika? "O tome će se razgovarati između predstavnika DP-a i HDZ-a. Danas to nije bila tema."
Penava je najavio da bi DP mogao izaći iz kolacije ako se bude zakočio proces otkrivanja komunističkih zločina? "To je do njih, ako oni daju sve od sebe onda će proces ići dalje" odgovorio je Ćorić.
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