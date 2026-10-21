Ćorić nakon koalicijskog sastanka o mogućoj smjeni državnog tajnika, DP-ovim amandmanima i Penavi

"Ne čini mi se da ta rezolutnost ikome pomaže, pogotovo u komunikaciji koja je kontinuirana unutar koalicije između DP-a i HDZ-a. Dajte da se ne osvrćem na to, ali vidjet ćemo na što se odnose prioriteti koji su u okviru amandmana naznačeni. 20 milijuna eura nije ogroman problem, relativno je mali iznos, ali dopustite da analiziram. Moguće ih je preraspodijeliti kroz amandmane", rekao je Ćorić.