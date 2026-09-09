Bivši crnogorski premijer za N1: Neka pitanja s Hrvatskom otvorili smo potpuno bespotrebno

"Mislim da imamo svi da dobijemo od toga što će doći do proširenja, i da je u najboljem interesu svih ovih zemalja. Tako da mi se čini da se malo taj momentum, kada je u pitanju integracija regiona, izgubio, da je zato važno da Crna Gora nastavi na tom putu, da ne pravi greške, nego naprotiv, da radi vrlo, vrlo opipljive stvari i da to može biti doprinos svima zajedno", zaključio je Igor Lukšić.