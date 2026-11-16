R.Z./ATAImages/PIXSELL

Aleksandar Vučić odbacio je optužbe da je u izbornoj noći povukao sigurnosne snage iz Pionirskog parka pod pritiskom Europske unije. Tvrdi da ga nakon zatvaranja birališta nitko nije kontaktirao te da je sam spriječio moguće sukobe.

Podijeli

Oglas

Navode da je namjeravao izazvati nerede, ali ga je u tome zaustavio poziv iz Bruxellesa, Vučić je nazvao "najbrutalnijom laži".

Bivša belgijska veleposlanica u Srbiji Denis de Hauer izjavila je, gostujući na televiziji Insajder, da je Vučić u izbornoj noći povukao sigurnosne snage iz Pionirskog parka upravo zahvaljujući pritisku Europske unije. Prema njezinim riječima, Bruxelles je pokušao spriječiti potez koji je mogao dovesti do građanskog rata.

De Hauer pritom je istaknula da EU nije bila tek promatrač događaja u Srbiji uoči parlamentarnih izbora 25. listopada i na sam izborni dan. Podsjetila je da je Vučićeva vlast oko Predsjedništva i Republičkog izbornog povjerenstva rasporedila velik broj pripadnika sigurnosnih snaga, što je dodatno pojačalo strah od mogućih sukoba.

"Nitko me nije nazvao nakon 20 sati"

Vučić je u objavi na Instagramu ponovio da nakon zatvaranja birališta nije dobio nikakav poziv, piše N1 BiH.

"Nitko me nije pozvao od 20 sati, nitko mi nije riječ rekao", poručio je, dodajući da je tijekom izbornog dana imao samo jedan telefonski razgovor, i to zbog incidenta u Lazarevcu.

Tvrdi i da su njegovi planovi da prizna izborne rezultate bili poznati zapovjednicima u vojsci i policiji.

"Imam 12 zapovjednika kojima sam to priopćio, da ću priznati izborne rezultate. I u vojsci i u policiji svima je sve jasno", rekao je Vučić.

Najavio iznošenje detalja u Skupštini

Vučić je najavio da će o cijelom događaju govoriti opširnije na konstituirajućoj sjednici Narodne skupštine, zakazanoj za utorak, 17. studenoga.

Tvrdi da će građani tada moći čuti kako je upravo on spriječio sukobe i mogući građanski rat te očuvao stabilnost Srbije.

"Studenti blokade, prestanite lagati ili mi recite tko me na išta upozorio.Maca popala jezik..."

Uoči izbora veći broj umirovljenih policajaca i osoba iz sigurnosnog sektora uputio je apel svojim aktivnim kolegama da na izborni dan postupaju u skladu sa zakonom i ne dopuste da eventualne zapovijedi budu iznad njihovih zakonskih dužnosti.