Bitka za treće mjesto: Livaković analizira Čehe i obećava pobjedu

"Češka je promijenila izbornika i osjetili smo već u prvom dvoboju da sada izgledaju puno hrabrije nego li ranije. Neki su im se igrači oprostili, neki su im ozlijeđeni pa se sve poremetilo, ali i dalje imaju jako dobru reprezentaciju. Čvrsti su i jaki u prekidima te se više vole nadigravati nego ranije“, analizirao je nedjeljnog suparnika vratar Livaković koji se nakratko vratio na ogled kod Engleske.