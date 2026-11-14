NEDJELJNI OKRŠAJ
Bitka za treće mjesto: Livaković analizira Čehe i obećava pobjedu
Uz pomoć navijača idemo po tri boda u nedjeljnom susretu, izjavio je vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković uoči ključnog dvoboja u Ligi nacija protiv Češke.
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Odluka o tome tko će biti treći, a tko četvrti, u skupini 3 elitne Lige A, dogodit će se ove nedjelje. Dvoboj na Opus Areni počinje u 20.45 sati.
"Češka je promijenila izbornika i osjetili smo već u prvom dvoboju da sada izgledaju puno hrabrije nego li ranije. Neki su im se igrači oprostili, neki su im ozlijeđeni pa se sve poremetilo, ali i dalje imaju jako dobru reprezentaciju. Čvrsti su i jaki u prekidima te se više vole nadigravati nego ranije“, analizirao je nedjeljnog suparnika vratar Livaković koji se nakratko vratio na ogled kod Engleske.
"Zaslužili smo bod na Wembleyju, ali idemo dalje"
"Bilo je nekih nesretnih malih grešaka koje su na kraju odlučile. Mislim da smo zaslužili bod na Wembleyju, ali idemo dalje. Utakmica protiv Češke je najvažnija i idemo po pobjedu“, rekao je Livaković koji se osvrnuo na svoj status u Barceloni.
„Baš sam ponosan zbog činjenice što sam došao u Barcelonu. Čast je igrati u tako velikom klubu. Osjećam se odlično, dobro treniram i čekam svoju novu šansu. Treninzi su tamo stvarno teški, radim s najboljim igračima na svijetu i znam da bi bilo idealno kada bih branio svaku utakmicu. No, strpljiv sam i čekam priliku“, naglasio je već godinama prva vratarska opcija hrvatske reprezentacije.
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