POSJET INTERLIBERU
Premijer Plenković: Nema potrebe za ostavkom ministrice zdravstva
Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjeti je sajam knjige Interliber na zagrebačkom Velesajmu. Tamo je, u društvu ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, razgovarao s novinarima.
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"Drago mi je da smo na 48. Interliberu, čestitke organizatorima i izdavačima, zahvala ministrici kulture. Obišli smo Interliber 320 izlagača iz 14 zemalja. Imamo stabilan sektor izdavaštva uz potpore države, što ćemo nastaviti podupirati i dalje", naglasio je Plenković.
Pohvalio kulturtnu iskaznicu za mlade i dodao kako je ozračje na Interliberu krasno.
"Treba se utvrditi je li bilo pokušaja zataškavanja u slučaju Periš"
Potom je odgovarao na pitanje novinara o slučaju Jankomir i pozivima na ostavku ministrice zdravstva Irene Hrstić zbog smrti Kristiana Josipa Periša u jankomirskoj Bolnici Sveti Ivan.
"Nema potrebe za ostavkom ministrice zdravstva jer je to gradska bolnica, a ministarstvo sve prati i analizira što se tiče tog groznog slučaja", kazao je.
"Ovo je ozbiljno kazneno djelo, počinjeno u gradskoj zdravstvenoj ustanovi, treba se utvrditi kaznena odgovornost počinitelja, je li bilo pokušaja zataškavanja jer nije normalno da se nešto dogodilo 21. listopada, a sama ministrica dobije informaciju prošli vikend ili ponedjeljak. To nije normalno", istaknuo je premijer.
Dodao je kako je prošlo previše vremena da bi tu sve bilo uobičajeno.
"Nije gradska vlast za Perišovu smrt, ali..."
"Nije gradska vlast kriva za Perišovu smrt, ali po obrascu djelovanja lijeve oprobe i nekih drugih aktera u oporbi, da je bila državna bolnica, narativ oporbe, garantiram, bio bi da je krivnja na vladi, ministrici, meni ili HDZ-u i to je bit. Nastoji se izjednačiti pristup, a to je ponovno pristup dvostrukih standarda koji permanentno postoji u javnom prostoru. Svi koji podupiru u javnom i medijskom prostoru lijevu opciju, pokušavaju izvrnuti osnovnu tezu. Danas predstavnici Možemo i SDP-a hoće suradnju i da zajedno rješavamo probleme, a kad je nešto u vertikali odgvornosti vlade, onda ne žele. Pokušavaju izmaknuti od odgovornosti, izjednačiti i generalno politizirati. To ne ide jer se to nije ni dogodilo. To je bit", naglasio je Plenković.
"Uloga predstavnika države u Upravnom vijeću je sekundarna"
Na pitanje novinara zašto predstavnik vlade u Upravnom vijeću jankomirske bolnice nije podnio ostavku kad i ostali, premijer je odgovorio da mora vidjeti s ministrcom što se dogodilo.
"Riječ je o liječniku iz sustava HV-a, doktoru Zdilaru, i ne znam je li znao za namjeru drugih članova Upravnog vijeća da daju ostavke. Bio je to nagli kopernikanski obrat s ostavkama, prvo se branila ravnateljica i Upravno vijeće pa su dali ostavke, a uloga predstavnika države je tu sekundarna", zaključio je premijer.
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