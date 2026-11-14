"Nije gradska vlast kriva za Perišovu smrt, ali po obrascu djelovanja lijeve oprobe i nekih drugih aktera u oporbi, da je bila državna bolnica, narativ oporbe, garantiram, bio bi da je krivnja na vladi, ministrici, meni ili HDZ-u i to je bit. Nastoji se izjednačiti pristup, a to je ponovno pristup dvostrukih standarda koji permanentno postoji u javnom prostoru. Svi koji podupiru u javnom i medijskom prostoru lijevu opciju, pokušavaju izvrnuti osnovnu tezu. Danas predstavnici Možemo i SDP-a hoće suradnju i da zajedno rješavamo probleme, a kad je nešto u vertikali odgvornosti vlade, onda ne žele. Pokušavaju izmaknuti od odgovornosti, izjednačiti i generalno politizirati. To ne ide jer se to nije ni dogodilo. To je bit", naglasio je Plenković.