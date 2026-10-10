utakmica protiv španjolske
UEFA kaznila Hrvatsku zbog ponašanja navijača, prijeti i zabrana prodaje ulaznica
Hrvatski nogometni savez (HNS) kažnjen je s 20.000 eura zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja hrvatskih navijača na utakmici protiv Španjolske u Ligi nacija. Susret je odigran 29. rujna 2026., a Hrvatska je poražena rezultatom 4:1.
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Odluku je donijela Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA), pozivajući se na članak Disciplinskog pravilnika koji se odnosi na rasističko i diskriminatorno ponašanje.
UEFA izrekla i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica
Uz novčanu kaznu, HNS-u je izrečena i zabrana prodaje ulaznica hrvatskim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu reprezentacije u UEFA-inu natjecanju. Ipak, ta je sankcija uvjetna i zasad se neće primijeniti.
UEFA je odredila rok kušnje od dvije godine, koji počinje teći od dana donošenja odluke. To znači da će hrvatski navijači moći kupiti ulaznice za sljedeće gostovanje reprezentacije, koje je na rasporedu u Engleskoj.
Međutim, ako se u sljedeće dvije godine ponovi sličan prekršaj, UEFA može aktivirati zabranu prodaje ulaznica za gostujuću utakmicu.
Takva mogućnost predviđena je Disciplinskim pravilnikom UEFA-e, prema kojem se uvjetne kazne mogu aktivirati ako se tijekom razdoblja kušnje ponovi prekršaj slične prirode.
Za razliku od zabrane prodaje ulaznica, novčana kazna od 20.000 eura bezuvjetna je i HNS je mora platiti.
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