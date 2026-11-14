Napad na župana u Gospiću: Otkriven motiv sukoba

Prema informacijama objavljenima u medijima, Ernest Petry je potvrdio da je bio napadnut te da je nakon incidenta završio u bolnici. Prema njegovu opisu, napadač mu je prišao i prigovorio zbog nezapošljavanja osobe koja se javila na natječaj za posao, a zatim ga fizički napao. Župan je naveo da mu je muškarac najprije povukao glavu i udario njome o stol, a potom ga udario šakom u glavu.