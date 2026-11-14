ERNEST PETRY
Napad na župana u Gospiću: Otkriven motiv sukoba
Ličko-senjski župan Ernest Petry bio je fizički napadnut u petak navečer u ugostiteljskom objektu u Gospiću, a policija će protiv 44-godišnjeg napadača podnijeti prekršajne prijave, kao i kaznenu prijava zbog prijetnje upućene službenoj osobi.
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Ličko-senjska policija potvrdila je Hini u subotu da je u petak navečer u ugostiteljskom objektu u Gospiću došlo do sukoba dvojice muškaraca, ne iznoseći pritom njihov identitet.
Policija je navela da je 44-godišnjak prijetio i fizički napao 52-godišnjaka, koji je pritom zadobio lake tjelesne ozljede.
Petry potvrdio napad i da je bio u bolnici
U događaj su se uključili i 72-godišnji muškarac, koji je pokušao spriječiti napad, te 28-godišnja žena, koja je također bila u ugostiteljskom objektu u trenutku incidenta.
Prema informacijama objavljenima u medijima, Ernest Petry je potvrdio da je bio napadnut te da je nakon incidenta završio u bolnici. Prema njegovu opisu, napadač mu je prišao i prigovorio zbog nezapošljavanja osobe koja se javila na natječaj za posao, a zatim ga fizički napao. Župan je naveo da mu je muškarac najprije povukao glavu i udario njome o stol, a potom ga udario šakom u glavu.
Prema informacijama policije, ozljede 52-godišnjaka potvrđene su u zdravstvenoj ustanovi, a protiv 44-godišnjaka je u tijeku kriminalističko istraživanje.
Stroge kazne za napadača
Osumnjičeni će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega će biti podnesena i kaznena prijava zbog prijetnji službenoj osobi, izvijestila je policija.
Kazneni zakon za prijetnje počinjene prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom predviđa strože kazne, odnosno zatvor od šest mjeseci do pet godina.
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