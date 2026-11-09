Jerko Leko je novi trener Dinama

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jerko Leko i službeno je imenovan novim trenerom Dinama, a zagrebački klub potvrdio je da je s bivšim hrvatskim reprezentativcem potpisao ugovor do kraja aktualne sezone, uz mogućnost produljenja.

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Ono što se moglo naslutiti iz izjava nakon Dinamove utakmice u Varaždinu sada je dobilo i službenu potvrdu. Jerko Leko preuzima klupu zagrebačkog kluba.

Dinamo je vijest objavio putem svojih službenih kanala, potvrdivši da je s Lekom dogovorena suradnja do završetka sezone, uz opciju njezina produljenja, prenose Sportske novosti.

Iz kluba su poručili kako od novog trenera očekuju da svojim radom i zalaganjem nastavi voditi momčad prema zacrtanim ciljevima.

"Vjerujemo kako će Jerko svojim radom, energijom i predanošću nastaviti voditi momčad prema ostvarenju naših sportskih ciljeva.

Jerku želimo puno sreće i uspjeha u radu te puno pobjeda na klupi Dinama!

Treneru, sretno!", objavio je Dinamo.