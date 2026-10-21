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bolan udarac

Perišić saznao kaznu za crveni karton: Evo koliko utakmica neće igrati za Hrvatsku

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N1info
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21. lis. 2026. 17:29
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Igor Soban/PIXSELL

Ivan Perišić dobio je drugi žuti karton na susretu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske (1:2) na Poljudu početkom mjeseca.

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Perišić je isključen u 79. minuti zbog prekršaja nad Marcom Cucurellom pri rezultatu 1:1. Hrvatski igrači jako su protestirali kod suca, ali on se nije predomislio i pokazao je Perišiću drugi žuti, odnosno crveni karton.

Kako pišu Sportske novosti, HNS je potvrdio da će Perišić propustiti jednu utakimicu i to onu protiv Engleske na Wembleyu 12. studenog.

Perišić će se vratiti u sastav za susret s Češkom tri dana kasnije u Osijeku, što će ujedno biti i zadnja utakmica Hrvatske u skupini Lige nacija.

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ivan perišić

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