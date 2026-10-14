tragičar večeri
Nizozemci ne štede Perišića: "Pehist večeri, skupo je stajao svoju momčad"
Iskusni hrvatski reprezentativac Ivan Perišić našao se u središtu pozornosti nizozemskih medija nakon minimalnog poraza PSV-a (1:0) na gostovanju kod RB Leipziga u drugom kolu Lige prvaka.
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Sve je pošlo po zlu već u 19. minuti utakmice kada je PSV dobio idealnu priliku za rano vodstvo nakon što je Ridle Baku igrao rukom u vlastitom kaznenom prostoru. Odgovornost s bijele točke preuzeo je upravo Perišić, no njegov prizemni udarac po sredini vrata rutinski je nogom obranio domaći čuvar mreže Maarten Vandevoordt.
Sportklub piše da nesreća za hrvatskog asa tu nije stala. U drugom poluvremenu, točnije u 75. minuti, Brajan Gruda postigao je pobjednički pogodak za Leipzig udarcem iz daljine koji je na putu prema mreži blago promijenio smjer nakon što je pogodio upravo Perišića u leđa i prevario gostujućeg vratara.
Tamošnji sportski mediji bez zadrške su analizirali izvedbu 37-godišnjeg Hrvata. Portal VoetbalPrimeur bio je najoštriji, dodijelivši mu skromnu ocjenu 5 uz jasnu poruku kako ovo jednostavno “nije bila njegova večer”, posebno apostrofirajući neiskorišteni jedanaesterac i nesretno skretanje lopte kod odlučujućeg gola.
S druge strane, utjecajni Voetbal International ponudio je nešto blaži pogled i ocijenio Perišića šesticom, naglasivši da je promašaj s bijele točke bio prijelomni trenutak susreta, ali da iskusni Vatreni unatoč tome nije bio najlošiji pojedinac u redovima gostiju. Ipak, zajednički nazivnik većine portala sveo se na to da je Perišić bio “pehist večeri koji je skupo stajao svoju momčad”.
Nakon utakmice novinarima se obratio i trener PSV-a Peter Bosz, koji je odbio prebaciti svu krivnju na svog najiskusnijeg igrača:
“Kazneni udarac bio je naša najveća i najbolja prilika na utakmici, no takve se stvari događaju u nogometu. Ne možemo i ne želimo svaljivati krivnju samo na jednog igrača”, poručio je strateg kluba iz Eindhovena.
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