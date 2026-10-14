Nizozemci ne štede Perišića: "Pehist večeri, skupo je stajao svoju momčad"

S druge strane, utjecajni Voetbal International ponudio je nešto blaži pogled i ocijenio Perišića šesticom, naglasivši da je promašaj s bijele točke bio prijelomni trenutak susreta, ali da iskusni Vatreni unatoč tome nije bio najlošiji pojedinac u redovima gostiju. Ipak, zajednički nazivnik većine portala sveo se na to da je Perišić bio “pehist večeri koji je skupo stajao svoju momčad”.