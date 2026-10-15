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VELIKO SRCE IVANA PERIŠIĆA

Perišić pokazao zašto ga navijači toliko vole: Jednim potezom ostvario navijača oborio s nogu

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N1 Info
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15. lis. 2026. 10:51
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reuters
Reuters/Paul Childs

Ivan Perišić godinama oduševljava svojim igrama na nogometnim travnjacima, ali hrvatski reprezentativac očito ostavlja snažan dojam i izvan terena.

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Jedan njegov veliki obožavatelj na društvenim mrežama podijelio je priču o susretu s hrvatskim nogometašem i gesti koju će dugo pamtiti, prenosi Gol.hr.

Navijač je dva dana boravio u hotelu u kojem je odsjeo Perišić. Uspio se fotografirati s njim, a tijekom razgovora zamolio ga je za dres. Perišić mu je obećao da će pokušati nešto organizirati.

U međuvremenu je navijač objavio i Instagram story s porukom hrvatskom nogometašu, koji je njegovu objavu vidio.

Nakon utakmice navijač se vratio pred hotel, a ondje ga je dočekalo veliko iznenađenje. Perišić nije zaboravio obećanje. Svoj je dres predao članu klupskog osoblja, koji ga je potom iznio na ulicu i uručio oduševljenom navijaču.

"Nije bilo nikakve velike ceremonije. Samo trenutak koji mi je značio sve na svijetu. Ponekad najmanje geste znače najviše", napisao je navijač.

Posebno je zahvalio Perišiću, kojeg je nazvao jednom od najvećih legendi hrvatskog nogometa.

"Hvala ti, Ivane! Prava legenda na terenu i izvan njega", poručio je te otkrio kako mu je Perišić jedan od omiljenih igrača koje je koristio u popularnoj videoigri FIFA.

Navijač je pritom podsjetio i na impresivnu karijeru hrvatskog nogometaša, koji je tijekom godina nosio dresove velikana poput Bayerna, Intera, Borussije Dortmund i Tottenhama.

Ova lijepa priča još je jedan podsjetnik koliko jedna mala gesta nogometne zvijezde može značiti navijačima.

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ivan perišić nogomet sportske vijesti

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