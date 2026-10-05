„U životu pa tako i u sportu ima uspona i padova. Postoje dobre i loše stvari, a mi nemamo vremena tugovati. Bili smo već u sličnim situacijama i moramo se znati podići. Izgubili smo ranije baš kod Španjolske 0-6, ali smo i nakon tog poraza bili pravi. To se i sada može dogoditi. Izvući ćemo pouke i nema puno smisla gledati unatrag. Problem je svakako način na koji smo izgubili. Navijači? Očekujem pozitivnu reakciju bez obzira na taj poraz. Treba nam njihov pozitivan stav i ta će nam podrška puno značiti. Nas najviše boli taj poraz, ali vjerujem u promjenu“, mišljenja je Modrić koji se potom okrenuo Španjolcima.