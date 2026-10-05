Liga nacija
Bilić najavljuje utakmicu protiv Španjolske. Modrić o odlasku: U teškim trenucima želim biti tu
Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić najavljuju utakmicu četvrtog kola Lige nacija između Hrvatske i Španjolske, koja se igra u utorak na splitskom Poljudu.
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"Nemamo vremena tugovati, moramo se podići protiv Španjolske", rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić dan prije novog ispita u elitnoj Ligi A Lige nacija.
Iza Hrvatske je najteži poraz u njenoj povijesti, čak 0-7 od Engleske na Rujevici, a u utorak će se na Poljudu igrati utakmica četvrtog kola skupine 3 između hrvatskih i španjolskih nogometaša. Prošlog tjedna u ogledu istih suparnika svjetski prvak Španjolska je slavila 4-1.
"Razgovarali smo nakon tog teškog poraza. Ne možemo proći kraj toga kao da se ništa nije dogodilo. Gledali smo, analizirali i razgovarali te to ostaje između nas. Uvjeren sam da u nama ima rezerve i da protiv Španjolske možemo odigrati potpuno drugačiju utakmicu. Vjerujem da možemo opet učiniti naše navijače ponosnima izvedbom na terenu“, analizirao je Modrić te ponovio da nema prostora i vremena tugovati nakon ružnog riječkog scenarija.
„U životu pa tako i u sportu ima uspona i padova. Postoje dobre i loše stvari, a mi nemamo vremena tugovati. Bili smo već u sličnim situacijama i moramo se znati podići. Izgubili smo ranije baš kod Španjolske 0-6, ali smo i nakon tog poraza bili pravi. To se i sada može dogoditi. Izvući ćemo pouke i nema puno smisla gledati unatrag. Problem je svakako način na koji smo izgubili. Navijači? Očekujem pozitivnu reakciju bez obzira na taj poraz. Treba nam njihov pozitivan stav i ta će nam podrška puno značiti. Nas najviše boli taj poraz, ali vjerujem u promjenu“, mišljenja je Modrić koji se potom okrenuo Španjolcima.
„Španjolska je definitivno najbolja reprezentacija na svijetu. Europski su i svjetski prvaci te jako dugo bez poraza. Ne vjerujem da će nas podcijeniti, ali mi moramo i hoćemo pokazati drugačije lice. Moramo popraviti pristup, zajedništvo, zalaganje i borbenost. Moramo biti čvrsti, bolji u svakom segmentu nego li ranije“, bile su riječi Modrića koji se još jednom osvrnuo na trenutak svog odlaska iz reprezentacije.
„U teškim trenucima želim biti tu. Igram s ponosom i svaki dolazak u reprezentaciju me čini ponosnim i sretnim. Dok je osjećaj takav, dok me izbornik želi bit ću tu. Igranje za reprezentaciju me ispunjava do maksimuma. Želim pomoći na bilo kakav način“, zaključio je Modrić.
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