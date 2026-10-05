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ključni okršaj

Biliću Španjolska može biti posljednja utakmica? Ovo su kandidati za njegova nasljednika

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N1 Info
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05. lis. 2026. 14:39
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Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilic. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Pred Slavenom Bilićem utakmica je koja bi mogla odrediti njegovu budućnost na klupi hrvatske reprezentacije. Nakon najtežeg poraza u povijesti od Engleske, pritisak na izbornika dodatno je porastao, a uoči dvoboja sa Španjolskom na Poljudu sve se više govori o mogućnosti njegova odlaska.

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Prema informacijama koje su objavile Sportske novosti, u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza očekuje se da bi Bilić mogao podnijeti ostavku ako Hrvatska doživi još jedan težak poraz.

U tom bi slučaju HNS morao vrlo brzo pronaći novo rješenje jer se nastavak Lige nacija igra već sredinom studenoga. Hrvatsku 12. studenoga očekuje gostovanje u Londonu, dok je tri dana kasnije na rasporedu domaća utakmica protiv Češke.

Tko bi mogao naslijediti Bilića?

Ako bi se dogodio najgori scenarij i Bilić napustio klupu, HNS bi morao reagirati gotovo odmah.

Iako je Izvršni odbor HNS-a ranije jednoglasno podržao njegov dolazak, izbor izbornika tada nije prošao bez otpora, a postojali su i utjecajni protivnici njegova imenovanja.

U slučaju Bilićeva odlaska spominju se dva glavna kandidata – Ivica Olić i Nenad Bjelica. Navodi se i omjer prema kojem bi Olić bio prvi izbor s oko 70 posto izgleda, dok se Bjelici daje 30 posto, piše Ivica Medo za gol.hr.

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Teme
hrvatska nogometna reprezentacija liga nacija slaven bilić

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