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IMA JASNE SMJERNICE

Što je iduće za Zlatka Dalića?

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N1 Info
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07. lis. 2026. 11:41
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Zlatko Dalić
Getty Images via AFP / MICHAEL REAVES

Zlatko Dalić ostao je bez prvog trofeja na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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U finalu Arapskog zaljevskog kupa u Džedi, Saudijska Arabija slavila je 2:0 i tako pokvarila uvodni niz bivšeg hrvatskog izbornika, koji je do same završnice stigao uz tri pobjede i jedan remi.

Unatoč porazu u finalu, Dalić je kroz ovaj turnir dobio jasne smjernice i uvid u kadar reprezentacije pred kojom je sada tromjesečna stanka i priprema za znatno veći ispit, prenosi Sportklub.

Glavni cilj i izazov karijere na novoj klupi Dalića čeka početkom 2027. godine na Azijskom kupu, najjačem kontinentalnom natjecanju.

UAE započinje nastup 10. siječnja, a u skupini ih očekuju dvoboji protiv Vijetnama, Jemena te favorita Južne Koreje.

Ujedinjeni Arapski Emirati nikada u povijesti nisu osvojili Azijski kup, a najveći uspjeh im je srebro iz 1996. godine. Upravo zato pred Dalića je postavljen cilj da u konkurenciji iznimno snažnih momčadi poput Japana, Australije i Južne Koreje odvede reprezentaciju barem do polufinala i napadne povijesni rezultat.

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Teme
azijski kup saudijska arabija uae zlatko dalić

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