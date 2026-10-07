Što je iduće za Zlatka Dalića?

Ujedinjeni Arapski Emirati nikada u povijesti nisu osvojili Azijski kup, a najveći uspjeh im je srebro iz 1996. godine. Upravo zato pred Dalića je postavljen cilj da u konkurenciji iznimno snažnih momčadi poput Japana, Australije i Južne Koreje odvede reprezentaciju barem do polufinala i napadne povijesni rezultat.