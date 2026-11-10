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PITANJE NACIONALNE SIGURNOSTI

Špijunska afera trese Nvidiju: Trump tvrdi da FBI istražuje njezina šefa

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Hina
|
10. stu. 2026. 07:48
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Co-founder, President and CEO of US technology company Nvidia, Jensen Huang delivers his keynote speech during the Nvidia GTC Berlin 2026 Artificial Intelligence conference, on October 21, 2026 in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
AFP / JOHN MACDOUGALL

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da FBI istražuje vezu izvršnog direktora Nvidije, Jensena Huanga (64), s kineskom poslovnom ženom za koju se sumnja da je špijunka Pekinga.

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Trump je rekao da je "zaprepašten" optužbama protiv Huanga, jednog od njegovih najbližih saveznika u Silicijskoj dolini. Trump je otkrio kako je razgovarao s izvršnim direktorom, koji mu je rekao kako nije znao da je ta žena špijunka.

"Znam da FBI to istražuje. Mislim da će s njim sve biti u redu," kazao je američki predsjednik na brifingu u Bijeloj kući.

Vijest o Huangovoj nevjeri potresla je političku klasu i američki tehnološki sektor, stvarajući nove zabrinutosti oko toga je li Kina uspjela pristupiti najsuvremenijim čipovima koje je dizajnirala Nvidia, a koji pokreću razvoj umjetne inteligencije.

Dionice Nvidije u ponedjeljak su pale za više od 4 % nakon što je upravni odbor tvrtke pokrenuo internu istragu o tome je li Huang bio meta djelovanja strane obavještajne službe. Huang je zaposlenicima Nvidije priznao da je prevario suprugu, no nije iznio detalje o toj vezi.

Huang, prepoznatljiv po svojoj kožnoj jakni, uživa status rock-zvijezde diljem svijeta, osobito u Aziji, gdje se često druži s obožavateljima, snima selfije i dijeli autograme. Prema podacima on je peti najveći dioničar Nvidije s udjelom od otprilike 3,6 % te čvrsto kontrolira tvrtku kroz neuobičajeno organizacijsku strukturu, u kojoj mu deseci rukovoditelja izravno odgovaraju.

"Podržavam istragu i u potpunosti ću surađivati. Volim našu zemlju i našu tvrtku. Posvećen sam zaštiti NVIDIA-e i podršci američkoj nacionalnoj sigurnosti," rekao je Huang u svom pismu.

List The New York Times izvijestio je da je Trump bio obaviješten o Huangovoj vezi s tom ženom, kao i o tome da je ona prosljeđivala informacije kineskoj vladi, no nije poduzeo nikakve korake. S druge strane Kinezi dementiraju svoju umješanost u ovaj slučaj.

"Takozvana kineska špijunska priča je isključivo neutemeljena optužba, kleveta i blaćenje," rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun novinarima u Pekingu.

"Nvidia nije obična tvrtka, a Jensen nije običan izvršni direktor. On je Nvidia, očito postavlja dugoročnu strategiju i smjer te sam vuče konce tvrtke," rekla je analitičarka u Bernsteinu Stacy Rasgon.

Ova afera privlači i pozornost Kongresa, a vodeći demokratski senator Mark Warner i zastupnik Hakeem Jeffries izjavili su u ponedjeljak da su zainteresirani za daljnju istragu. Jeffries je rekao da se pitanje Nvidije pojavilo tijekom zatvorene sjednice s direktorom CIA-e i direktorom Nacionalne obavještajne službe koja se prvenstveno odnosila na Iran.

"Trebat će nam potpuni brifing, posebno u vezi s problemom Nvidije, kako bismo svi mogli doći do dna onoga što se dogodilo i kakve su implikacije u smislu američke nacionalne sigurnosti," kazao je Jeffries.

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Teme
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