PITANJE NACIONALNE SIGURNOSTI
Špijunska afera trese Nvidiju: Trump tvrdi da FBI istražuje njezina šefa
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da FBI istražuje vezu izvršnog direktora Nvidije, Jensena Huanga (64), s kineskom poslovnom ženom za koju se sumnja da je špijunka Pekinga.
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Trump je rekao da je "zaprepašten" optužbama protiv Huanga, jednog od njegovih najbližih saveznika u Silicijskoj dolini. Trump je otkrio kako je razgovarao s izvršnim direktorom, koji mu je rekao kako nije znao da je ta žena špijunka.
"Znam da FBI to istražuje. Mislim da će s njim sve biti u redu," kazao je američki predsjednik na brifingu u Bijeloj kući.
Vijest o Huangovoj nevjeri potresla je političku klasu i američki tehnološki sektor, stvarajući nove zabrinutosti oko toga je li Kina uspjela pristupiti najsuvremenijim čipovima koje je dizajnirala Nvidia, a koji pokreću razvoj umjetne inteligencije.
Dionice Nvidije u ponedjeljak su pale za više od 4 % nakon što je upravni odbor tvrtke pokrenuo internu istragu o tome je li Huang bio meta djelovanja strane obavještajne službe. Huang je zaposlenicima Nvidije priznao da je prevario suprugu, no nije iznio detalje o toj vezi.
Huang, prepoznatljiv po svojoj kožnoj jakni, uživa status rock-zvijezde diljem svijeta, osobito u Aziji, gdje se često druži s obožavateljima, snima selfije i dijeli autograme. Prema podacima on je peti najveći dioničar Nvidije s udjelom od otprilike 3,6 % te čvrsto kontrolira tvrtku kroz neuobičajeno organizacijsku strukturu, u kojoj mu deseci rukovoditelja izravno odgovaraju.
"Podržavam istragu i u potpunosti ću surađivati. Volim našu zemlju i našu tvrtku. Posvećen sam zaštiti NVIDIA-e i podršci američkoj nacionalnoj sigurnosti," rekao je Huang u svom pismu.
List The New York Times izvijestio je da je Trump bio obaviješten o Huangovoj vezi s tom ženom, kao i o tome da je ona prosljeđivala informacije kineskoj vladi, no nije poduzeo nikakve korake. S druge strane Kinezi dementiraju svoju umješanost u ovaj slučaj.
"Takozvana kineska špijunska priča je isključivo neutemeljena optužba, kleveta i blaćenje," rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun novinarima u Pekingu.
"Nvidia nije obična tvrtka, a Jensen nije običan izvršni direktor. On je Nvidia, očito postavlja dugoročnu strategiju i smjer te sam vuče konce tvrtke," rekla je analitičarka u Bernsteinu Stacy Rasgon.
Ova afera privlači i pozornost Kongresa, a vodeći demokratski senator Mark Warner i zastupnik Hakeem Jeffries izjavili su u ponedjeljak da su zainteresirani za daljnju istragu. Jeffries je rekao da se pitanje Nvidije pojavilo tijekom zatvorene sjednice s direktorom CIA-e i direktorom Nacionalne obavještajne službe koja se prvenstveno odnosila na Iran.
"Trebat će nam potpuni brifing, posebno u vezi s problemom Nvidije, kako bismo svi mogli doći do dna onoga što se dogodilo i kakve su implikacije u smislu američke nacionalne sigurnosti," kazao je Jeffries.
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