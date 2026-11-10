Međutim, američki dužnosnici vjeruju da je istodobno radila kao kineska špijunka, bila u ljubavnoj vezi s čelnikom Nvidije te imala zadatak prikupljati obavještajne podatke o jednom od najvrjednijih svjetskih tehnoloških divova kako bi pomogla Pekingu da prestigne SAD u utrci za dominaciju u području umjetne inteligencije.