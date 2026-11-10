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Što znamo o Alice Huang, navodnoj špijunki u središtu skandala koji potresa Nvidiju?
Tko je Alice Huang, žena koja se navodno nalazi u središtu skandala koji potresa najmoćniju svjetsku tvrtku za proizvodnju čipova?
Fotografirana je s izvršnim direktorom Nvidije Jensenom Huangom, s kojim nije u rodbinskoj vezi, na svečanim večerama i u luksuznim golf-odmaralištima, kako nazdravljaju čašama vina, pa čak i kako zajedno napuštaju jedan događaj u istom automobilu, piše CNN.
No za osobu koja se iznenada našla u središtu međunarodne medijske pozornosti, ona je i dalje prilična nepoznanica.
Oskudni podaci dostupni na internetu otkrivaju da je riječ o bivšoj novinarki koja je postala utjecajna posrednica u tehnološkoj industriji te obnašala visoke položaje u financijskim tvrtkama diljem Azije.
Međutim, američki dužnosnici vjeruju da je istodobno radila kao kineska špijunka, bila u ljubavnoj vezi s čelnikom Nvidije te imala zadatak prikupljati obavještajne podatke o jednom od najvrjednijih svjetskih tehnoloških divova kako bi pomogla Pekingu da prestigne SAD u utrci za dominaciju u području umjetne inteligencije.
Optužbe za špijunažu, zajedno s priznanjem izvršnog direktora Nvidije da je imao izvanbračnu vezu, potresle su tog diva industrije poluvodiča, ali i širu industriju čipova.
Tko je Alice Huang i kakva je njezina prošlost?
Podaci američke Carinske i granične službe o putovanjima, do kojih je došao CNN i koji odgovaraju objavama Alice Huang na društvenim mrežama tijekom njezinih boravaka u SAD-u, identificiraju je kao 43-godišnju kinesku državljanku imena Huang Le.
Prema podacima s kineskih društvenih mreža i iz baza podataka koje prate njezinu karijeru, Huang Le radila je kao novinarka na kineskoj državnoj televiziji prije nego što je karijeru nastavila u financijskom sektoru.
New York Times opisao je Alice Huang kao ženu koja tečno govori engleski, redovito posjećuje industrijske konferencije i večere visokopozicioniranih poslovnih ljudi te ima veze na najvišim razinama industrije umjetne inteligencije.
Na internetskoj stranici jednog kineskog fonda privatnog kapitala navodi se da Huang ima četiri godine iskustva u medijima i osam godina u industriji vrijednosnih papira, uključujući rad u HSBC-u i Citic Securitiesu. CNN je od obiju tvrtki zatražio komentar.
Od ožujka do studenoga 2023. Huang je bila direktorica tvrtke Megaspeed International, pokazuju poslovni registri Singapura, gdje se nalazi sjedište tvrtke.
Taj pružatelj usluga računalstva u oblaku i podatkovnih centara prvotno je osnovan 2015. godine kao kineska tvrtka za razvoj videoigara pod nazivom 7Road International.
Međutim, u tri godine otkako je Huang postala direktorica, a tvrtka promijenila ime, Megaspeed je postao jedan od najvećih kupaca Nvidijinih čipova u Aziji. Prema procjenama pojedinih analitičara, tvrtka je kupila poluvodiče u vrijednosti većoj od četiri milijarde dolara.
Poslovni registri također pokazuju da je Megaspeed primao financijska sredstva kineskog tehnološkog diva Alibabe. Tvrtka se našla i pod istragom zbog sumnje da je kineskim kompanijama omogućavala neovlašten pristup američkim čipovima.
Megaspeed je odbacio sve optužbe za nepravilnosti i poručio da posluje u skladu s propisima i zakonima.
Trenutačno nije poznato gdje se Alice Huang nalazi. Od prošle godine, kada su se prvi put pojavili medijski napisi o sumnjama povezanima s njezinim odnosom s Jensenom Huangom, nije se javno oglašavala niti pojavljivala.
CNN je zatražio komentare od Megaspeeda, singapurske vlade i singapurske policije.
Kako je upoznala Jensena Huanga?
Nije poznato gdje su se i kada točno upoznali, ali kineska poslovna žena s vremenom je postala redovita pojava u poslovnim krugovima Jensena Huanga, pojavljujući se uz izvršnog direktora Nvidije na privatnim i korporativnim događanjima.
Njihove zajedničke fotografije pojavile su se na WeChatu, iznimno popularnoj kineskoj aplikaciji za komunikaciju, još u rujnu 2024. godine, kada su boravili u luksuznom golf-odmaralištu u Kaliforniji.
Podaci američke Carinske i granične službe pokazuju da je Alice Huang od 2017. godine deset puta posjetila Sjedinjene Američke Države. Posljednji put ondje je boravila u ožujku prošle godine, kada je fotografirana tijekom posjeta Nvidijinu sjedištu u Santa Clari, za vrijeme godišnje konferencije tvrtke.
U svibnju 2025. zajedno su prisustvovali večeri u Taipeiju tijekom tehnološke konferencije, nakon čega su otišli istim automobilom. Nvidia je ranije odbacivala tvrdnje da je u njihovu odnosu bilo išta „neobično ili neočekivano”.
„Sastanci s klijentima dio su posla izvršnog direktora. Jensen svake godine razgovara s tisućama rukovoditelja tvrtki koje su naši klijenti”, priopćila je Nvidia u listopadu.
Međutim, u nedjelju je tvrtka objavila da pokreće neovisnu istragu kako bi utvrdila je li njezin izvršni direktor bio „meta djelovanja strane obavještajne službe”.
Istog vikenda Huang je u izjavi upućenoj svim zaposlenicima priznao izvanbračnu vezu, ali nije otkrio identitet druge osobe.
Jesu li ukradene poslovne ili državne tajne?
Nvidia, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 4,5 bilijuna dolara i koja razvija neke od najnaprednijih čipova za umjetnu inteligenciju na svijetu, u nedjelju je priopćila da zasad nema razloga vjerovati da su državne ili poslovne tajne bile ugrožene.
Američki Savezni istražni ured (FBI) još je prije gotovo godinu dana upozorio zakonodavce na mogućnost da Alice Huang prosljeđuje informacije Kini, rekla su CNN-u dva izvora upoznata sa slučajem.
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je optužbe da je Alice Huang kineska špijunka nazvalo „neutemeljenim nagađanjima i pokušajem ocrnjivanja i blaćenja Kine”.
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