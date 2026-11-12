NIZ SKANDALA
Šef Nvidije podnio ostavku nakon što su otkrivene njegove navodne ljubavne afere
Jensen Huang odstupio je s mjesta predsjednika i izvršnog direktora Nvidije nakon skandala koji je potresao tehnološkog diva, a na čelu kompanije privremeno će ga zamijeniti financijska direktorica Colette Kress.
Huang, suosnivač Nvidije i njezin dugogodišnji čelnik, podnio je ostavku na sve funkcije u kompaniji, uključujući mjesto člana upravnog odbora. Odluka je stupila na snagu odmah, objavio je Nvidijin upravni odbor nakon sastanka održanog prethodne večeri, piše Guardian.
Kress, koja u Nvidiji obnaša dužnost izvršne potpredsjednice i financijske direktorice, prihvatila je privremeno voditi kompaniju dok se ne pronađe trajni nasljednik. Upravni odbor pokrenuo je postupak odabira novog direktora, a razmatrat će i unutarnje i vanjske kandidate.
Ostavku pratile optužbe o dvjema aferama
Huangov odlazak uslijedio je nakon što su u javnost dospjele informacije o njegovim navodnim izvanbračnim vezama s dvjema ženama. Jedna od njih je Alice Huang, kineska poslovna žena i bivša izvršna direktorica tvrtke Megaspeed, koju se sumnjiči za špijunažu u korist Pekinga.
Huang je priznao da je bio u vezi s Alice Huang, koja nije u rodbinskoj vezi s njim. Prema pisanju Guardiana, ona se nakon izbijanja skandala vratila u Kinu.
Dodatne probleme izazvala su izvješća o njegovoj drugoj navodnoj aferi, i to s Kimberly Powell, zaposlenicom Nvidije koja je obnašala dužnost predsjednice odjela za zdravstvenu skrb. Prema pisanju New York Timesa, Huang je s njom bio u vezi, a pojavila se i snimka na kojoj su navodno prisni tijekom hotelskog boravka na jednoj konferenciji kompanije u ožujku.
Upravo nakon tih novih informacija upravni odbor Nvidije sastao se kako bi raspravio o Huangovoj budućnosti na čelu kompanije.
Istraga zbog mogućeg ugrožavanja nacionalne sigurnosti
Skandal je otvorio i pitanja o mogućim sigurnosnim rizicima povezanima s poslovnim vezama Alice Huang. Nvidia je angažirala američku odvjetničku tvrtku Wachtell, Lipton, Rosen & Katz kako bi provela temeljitu i neovisnu istragu o odnosu svojeg direktora i kineske poslovne žene.
Posebna pozornost usmjerena je na Megaspeed, tvrtku sa sjedištem u Singapuru koja upravlja podatkovnim centrima diljem jugoistočne Azije. Postoje sumnje da je ta kompanija omogućila isporuku Nvidijinih naprednih čipova Kini, unatoč američkim izvoznim ograničenjima.
Nvidia je poručila da zasad nema razloga vjerovati da su ugroženi nacionalna sigurnost ili poslovne tajne kompanije, ali da će istragom biti obuhvaćene sve dostupne informacije. Megaspeed je također najavio suradnju s američkim vlastima.
"Megaspeed je predan konstruktivnoj i transparentnoj suradnji s američkom vladom", poručio je predsjednik i direktor tvrtke Tan Yong Pong.
Dionice Nvidije pale deset posto
Huangov odlazak snažno se odrazio i na tržište. Dionice Nvidije u pretprodajnom trgovanju na Wall Streetu pale su oko deset posto, a u jednom su trenutku bile niže za 10,4 posto.
Upravni odbor istodobno je zahvalio Huangu na njegovu doprinosu kompaniji i tehnološkoj industriji.
"Doprinos Jensena Nvidiji iznimno je velik. Nvidia je jedna od najvažnijih tehnoloških kompanija na svijetu. Upravni odbor i kompanija zahvaljuju Jensenu na njegovu nemjerljivom doprinosu kompaniji i industriji", objavljeno je u priopćenju.
Za novu predsjednicu uprave u prijelaznom razdoblju imenovana je Colette Kress, koja je u Nvidiji od rujna 2013. godine. Prije dolaska u kompaniju gotovo 25 godina radila je na financijskim poslovima u vodećim tehnološkim tvrtkama, među kojima su Cisco i Microsoft.
"Snaga Nvidije oduvijek je proizlazila iz njezinih ljudi. Zajedno s našim rukovodećim timom predana sam nastavku izgradnje na iznimnim temeljima koje je Jensen postavio tijekom protekle 33 godine", poručila je Kress.
Upravni odbor imenovao je i Harveyja C. Jonesa prvim predsjednikom Nvidijina odbora. Jones je poduzetnik i tehnološki menadžer s više od 30 godina iskustva, a ranije je bio direktor i izvršni predsjednik uprave tvrtke Synopsys.
Nvidia je objavila da će financijske rezultate za treće tromjesečje objaviti 17. studenoga, kako je i ranije planirano.
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