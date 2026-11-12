Dodatne probleme izazvala su izvješća o njegovoj drugoj navodnoj aferi, i to s Kimberly Powell, zaposlenicom Nvidije koja je obnašala dužnost predsjednice odjela za zdravstvenu skrb. Prema pisanju New York Timesa, Huang je s njom bio u vezi, a pojavila se i snimka na kojoj su navodno prisni tijekom hotelskog boravka na jednoj konferenciji kompanije u ožujku.