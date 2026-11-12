Šef Nvidije podnio ostavku
Tko će zamijeniti Jensena Huanga? Donosimo popis mogućih nasljednika
Jensen Huang odstupio je s mjesta predsjednika i izvršnog direktora Nvidije nakon skandala koji je potresao tehnološkog diva, a na čelu kompanije privremeno će ga zamijeniti financijska direktorica Colette Kress.
Iako je izgradio jednu od najvrjednijih, a prema mišljenju mnogih i opasno moćnih kompanija na svijetu, situacija se potpuno okrenula protiv njega. Priznao je izvanbračnu aferu, no do srijede poslijepodne nije bilo jasno ni na koga se njegovo priznanje odnosi: Alice Huang, kinesku direktoricu za koju američke obavještajne službe sumnjaju da špijunira za svoju zemlju, ili Kimberly Powell, Nvidijinu direktoricu koja mu je izravno podređena i s kojom je, prema tvrdnjama pet izvora u eksplozivnom novom izvješću The New York Timesa, također bio u ljubavnoj vezi.
Malo je vjerojatno da će ga članovi upravnog odbora, kojima je omogućio golemo bogaćenje, potpuno odbaciti. Ako ne isplivaju novi kompromitirajući detalji, mogli bi ga zadržati na mjestu predsjednika upravnog odbora, funkciji koju Nvidia trenutačno nema.
No netko ipak mora voditi kompaniju, a čini se da ne postoji jasan plan nasljeđivanja. To nas, kao i sve ostale, ostavlja u situaciji da nagađamo dok čekamo rasplet.
Iako će se Huangovih 60 izravno podređenih suradnika nesumnjivo naći pod posebnim povećalom, TechCrunch donosi vlastiti, nimalo znanstveni popis očitih i manje očitih kandidata.
Lisa Su
Izvršna direktorica AMD-a vodi Nvidijina najozbiljnijeg konkurenta, a ujedno je i daljnja Huangova rođakinja. Portal The Information ovog je tjedna spomenuo njezino ime, no zašto bi napustila vlastitu poziciju kako bi preuzela njegovu?
Njezina kompanija mogla bi imati koristi od svakog dana koji Nvidia provede zaokupljena istragom, izvješćivanjem Kongresa i svim manjim dramama koje će gotovo sigurno uslijediti.
Možda bi joj najbolji potez bio poslati Huangu ljubaznu poruku i ostati u vlastitom direktorskom uredu.
Eric Schmidt
Njega je kao mogućeg nasljednika predložio Jeffrey Sonnenfeld, viši prodekan za studije vodstva na Yale School of Management, s kojim su razgovarali ranije ovog tjedna.
Schmidt bi mogao „uskočiti već sutra i obaviti vrlo dobar posao”, rekao je Sonnenfeld. I možda bi doista mogao.
Vodio je Google od 2001. do 2011., predsjedao američkim Nacionalnim povjerenstvom za umjetnu inteligenciju i nacionalnu sigurnost od 2018. do 2021., a danas vodi raketnu kompaniju Relativity Space.
Čipovi, softver, državna uprava, rakete – riječ je o impresivnom rasponu iskustva.
S druge strane, Schmidt bi sa sobom donio i popriličan teret povezan s vlastitim izvanbračnim avanturama. Teško je zamisliti da bi zbog toga dobio zeleno svjetlo upravnog odbora.
Lip-Bu Tan
Intelov izvršni direktor dobro poznaje industriju čipova, a trenutačno bi mu možda dobro došao izlaz iz teške situacije.
Intel je prošlog mjeseca izvijestio da su mu prihodi u trećem tromjesečju porasli za 21 posto, na 16,5 milijardi dolara, no istodobno je upozorio da će rezultati četvrtog tromjesečja biti slabiji od očekivanja Wall Streeta.
Procvat umjetne inteligencije izazvao je nestašicu memorijskih čipova, što je dovelo do rasta cijena osobnih računala i pada njihove prodaje.
To je pogodilo Intel, kojemu su procesori za osobna računala važan dio poslovanja. Nakon upozorenja dionice kompanije potonule su za 20 posto u trgovanju nakon zatvaranja burze, nakon što su od rujna već izgubile više od 30 posto vrijednosti.
Prelazak u kompaniju koja uvjerljivo nadmašuje konkurenciju bio bi gotovo nevjerojatan izlaz iz te situacije.
Bret Taylor
Bivši suizvršni direktor Salesforcea i predsjednik upravnog odbora OpenAI-ja danas vodi startup za umjetnu inteligenciju Sierra, a njegov životopis uključuje neka od najvećih imena Silicijske doline.
Sudjelovao je u stvaranju Google Mapsa, bio glavni tehnološki direktor Facebooka te predsjedao Twitterovim upravnim odborom tijekom prodaje te društvene mreže Elonu Musku.
Nakon kratkotrajne krize u OpenAI-ju, tijekom koje je Sam Altman smijenjen pa ubrzo vraćen na čelo kompanije, Taylor je preuzeo mjesto predsjednika upravnog odbora.
Kada kompanijama treba smirena, pouzdana i omiljena osoba koja može preuzeti odgovornost, zovu Taylora.
Vjerojatno poznaje i gotovo svakog Nvidijina klijenta.
Ian Buck
Ako upravni odbor bude inzistirao na tome da kompaniju vodi netko tko je izravno sudjelovao u razvoju njezinih tehnologija, mogao bi odabrati Nvidijina potpredsjednika Iana Bucka.
Buck je pomogao razviti CUDA-u, softversku platformu za čipove koja je postala ključna za Nvidijinu dominaciju u području umjetne inteligencije.
Analitičari i bivši zaposlenici već su ga spominjali kao mogućeg nasljednika, a sudionici tržišta predviđanja Kalshi daju mu umjerene izglede.
Iako nije široko poznat javnosti, Buck, koji ima doktorat sa Stanforda, čini se izglednijim kandidatom ako Huang uspije zadržati mjesto predsjednika upravnog odbora i podržati nasljednika s kojim može surađivati.
Netko drugi iz kompanije
Andrew Bell, Nvidijin viši potpredsjednik za razvoj hardvera, pridružio se kompaniji prije 25 godina, odmah nakon završetka studija na Cornellu, i otad neprestano napreduje.
Poput Bucka i desetaka drugih rukovoditelja koji se vjerojatno sada pomno razmatraju, Bell je izravno podređen Huangu.
Nvidijina financijska direktorica Colette Kress najčešće je spominjana kandidatkinja iz redova same kompanije, no analitičari smatraju da ona nije nužno prirodan izbor za nasljednicu kada je riječ o inovativnosti i vizionarskom vodstvu.
Bell, s druge strane, ima snažno iskustvo u razvoju čipova.
Neočekivana kandidatkinja? Lori Huang
Njezino ime dosad nitko nije spominjao, ali razmotrimo i tu mogućnost.
Jensen je svoju suprugu upoznao dok su bili laboratorijski partneri na Državnom sveučilištu Oregon, što znači da je s njim surađivala još prije nego što je Nvidia uopće postojala.
Nakon diplome radila je u kompaniji Silicon Graphics kao inženjerka za mikročipove. Kako je sam Huang rekao, tada je zarađivala više od njega.
Kasnije je smanjila profesionalni angažman kako bi se posvetila odgoju njihove djece, a danas zajedno s njim upravlja obiteljskim zakladama.
Ako upravni odbor želi kontinuitet, možda bi mogao pronaći dobro rješenje u skromnijoj članici obitelji Huang, koja je ujedno iznimno inteligentna.
Nije bez razloga nastala izreka da iza svakog velikog muškarca stoji velika žena – i obrnuto.
Što god se dogodilo, uskoro ćemo saznati rasplet.
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