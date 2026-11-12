Tko će zamijeniti Jensena Huanga? Donosimo popis mogućih nasljednika

Iako je izgradio jednu od najvrjednijih, a prema mišljenju mnogih i opasno moćnih kompanija na svijetu, situacija se potpuno okrenula protiv njega. Priznao je izvanbračnu aferu, no do srijede poslijepodne nije bilo jasno ni na koga se njegovo priznanje odnosi: Alice Huang, kinesku direktoricu za koju američke obavještajne službe sumnjaju da špijunira za svoju zemlju, ili Kimberly Powell, Nvidijinu direktoricu koja mu je izravno podređena i s kojom je, prema tvrdnjama pet izvora u eksplozivnom novom izvješću The New York Timesa, također bio u ljubavnoj vezi.