Alarmantno istraživanje: 50 europarlamentaraca bilo meta deepfake pornografije

Broj žena koje su bile meta deepfake pornografije – sadržaja u kojem se generativna umjetna inteligencija koristi za stvaranje seksualno eksplicitnih prikaza osoba, često bez njihova pristanka – znači da je pogođena otprilike svaka šesta zastupnica u Europskom parlamentu, navodi se u izvješću njemačke organizacije civilnog društva Agora Digitale Transformation.