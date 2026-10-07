TRAŽI SE HITNA REAKCIJA EU-A
Alarmantno istraživanje: 50 europarlamentaraca bilo meta deepfake pornografije
Pedeset zastupnika u Europskom parlamentu, među kojima je 46 žena, bilo je meta deepfake pornografije, pokazuje novo istraživanje objavljeno u ponedjeljak.
Oglas
Broj žena koje su bile meta deepfake pornografije – sadržaja u kojem se generativna umjetna inteligencija koristi za stvaranje seksualno eksplicitnih prikaza osoba, često bez njihova pristanka – znači da je pogođena otprilike svaka šesta zastupnica u Europskom parlamentu, navodi se u izvješću njemačke organizacije civilnog društva Agora Digitale Transformation.
Europska unija od 2. prosinca zabranjuje aplikacije koje uz pomoć umjetne inteligencije stvaraju lažne nage prikaze osoba, a istražuje i slično korištenje Groka na društvenoj mreži X.
Traži se hitna zabrana
Skupina od 119 europarlamentaraca iz različitih političkih skupina u pismu od 30. rujna pozvala je na učinkovitu provedbu zabrane i brzo okončanje istrage o Groku. Pismo je poslano predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi, predsjednici Europskog parlamenta Roberti Metsoli, povjerenici EU-a za tehnologiju Henni Virkkunen i povjerenici Hadji Lahbib.
Među potpisnicima su bili i čelnici liberalnog Renew Europe, socijalista i Ljevice – Valérie Hayer, Iratxe García Pérez i Manon Aubry.
"U provedbi zabrane ne smije biti nikakvih rupa ni odgađanja", rekla je u ponedjeljak novinarima austrijska eurozastupnica Zelenih Lena Schilling, koja je također potpisala pismo.
Slijedi uklanjanje stranica s AI alatima za za stvaranje lažnih nagih prikaza?
Političari ne mogu jednostavno odlučiti da njihove fotografije i snimke neće biti dostupne na internetu, zbog čega im je teško izbjeći da postanu mete AI alata za stvaranje lažnih nagih prikaza, rekao je Benjamin Shultz, jedan od autora izvješća.
Shultz smatra da Europska komisija, želi li učinkovito provesti zabranu, mora pozvati na odgovornost sve subjekte koji, ponekad i nenamjerno, omogućuju funkcioniranje industrije takvih alata, piše Politico.
To uključuje i pružatelje usluga platnog prometa te registrare internetskih domena.
U izvješću se također navodi da bi Komisija trebala razmotriti kako od internetskih tražilica zatražiti uklanjanje stranica s AI alatima za stvaranje lažnih nagih prikaza iz njihovih baza podataka i rezultata pretraživanja.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas