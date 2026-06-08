Europska zemlja ponovno u problemima zbog pornografske kompanije

Kritičari tvrde da je korist uglavnom ograničena na porezne prihode te na zaradu odvjetnika, računovođa i administrativnih tvrtki, dok je reputacijska šteta golema. Posebno zato što se Pornhub godinama suočava s optužbama i tužbama povezanima sa sadržajem koji uključuje seksualno zlostavljanje i maloljetnike.