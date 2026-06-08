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REGISTRIRANA U ZEMLJI

Europska zemlja ponovno u problemima zbog pornografske kompanije

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N1 Info , Nikola Radišić
|
08. lip. 2026. 10:16
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pornografija, Pornhub
AFP / LIONEL BONAVENTURE

Najveća pornografska internetska stranica na svijetu ponovno je dovela Luksemburg u neugodnu situaciju. Matična kompanija Pornhuba registrirana je u toj zemlji, no prema tvrdnjama njezinih odvjetnika ondje nema ni zaposlenike ni stvarno poslovanje.

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Aylo Holdings, luksemburška tvrtka koja stoji iza Pornhuba, pred istražiteljima Ujedinjenih naroda opisana je kao običan holding bez vlastitih poslovnih aktivnosti. Drugim riječima, sjedište joj je u Luksemburgu, dok se poslovanje vodi iz drugih zemalja, uključujući Cipar i Kanadu, piše Luxembourg Times.

Problem je dodatno veći jer nekoliko tvrtki povezanih s Pornhubom u Luksemburgu nije predalo obvezna godišnja izvješća još od 2021. godine. Upravo je te godine MindGeek, kako se kompanija tada zvala, prijavio dobit od 583 milijuna dolara.

Ovaj je slučaj ponovno otvorio pitanje koje Luksemburg godinama pokušava izbjeći: koliko država doista ima koristi od tisuća holding-kompanija koje imaju adresu u zemlji, ali malo ili nimalo stvarne prisutnosti?

Kritičari tvrde da je korist uglavnom ograničena na porezne prihode te na zaradu odvjetnika, računovođa i administrativnih tvrtki, dok je reputacijska šteta golema. Posebno zato što se Pornhub godinama suočava s optužbama i tužbama povezanima sa sadržajem koji uključuje seksualno zlostavljanje i maloljetnike.

Luksemburški pravobranitelj za djecu podržao je prijedlog zakona koji bi omogućio gašenje holding-kompanija ako su njihove inozemne podružnice povezane s kaznenim djelima.

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Teme
luksemburg pornhub pornografija zabrana

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