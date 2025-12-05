"Htjelo se nekoga potpuno poniziti": Priča o Mr DeepFakes – najozloglašenijoj svjetskoj stranici s AI pornografijom

Stranica joj je bila nova, unatoč njezinim prijašnjim visokoprofilnim istraživanjima pornografske industrije. “Nikad nisam čula za Mr DeepFakes – pornografsku stranicu u potpunosti posvećenu lažnim pornografskim videima i fotografijama. Iznenadila sam se koliko je velika – toliko videa svakog poznatog celebrityja.” Njezina prva reakcija bila je potisnuti to. “Pokušala sam to gurnuti u pozadinu, što je zapravo bila strategija izbjegavanja suočavanja,” kaže. “Ali čudno je kako mozak radi. Znaš da je lažno, ali svejedno to vidiš. To nisi ti, ali i jesi ti. Eto te tamo s psom i lancem. Osjećaš se povrijeđeno, ali i zbunjeno. U jednom trenutku sam odlučila: ‘Ne. Ljutita sam. Ne želim da te slike postoje.’”