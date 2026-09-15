Američki ministar zračnih snaga Troy Meink rekao je da je raspoređivanje oružja u orbiti potrebno kako bi se američke snage zaštitile od neprijateljskih napada. Govoreći na konferenciji o zračnim, svemirskim i kibernetičkim sposobnostima, Meink je poručio da je SAD spreman odgovoriti na "prijetnje koje se razvijaju", piše BBC.