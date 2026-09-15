već je u zemljinoj orbiti
Nova era ratovanja? SAD potvrdio raspoređivanje oružja u svemiru
Američka vojska prvi je put javno priznala da je u Zemljinu orbitu postavila oružje namijenjeno djelovanju u svemiru. Washington pritom nije otkrio o kakvom je sustavu riječ ni kada je lansiran.
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Sjedinjene Američke Države potvrdile su da su u Zemljinu orbitu rasporedile svemirsko oružje, što je prvi put da je Washington javno priznao postojanje takvih ofenzivnih sposobnosti.
Američki ministar zračnih snaga Troy Meink rekao je da je raspoređivanje oružja u orbiti potrebno kako bi se američke snage zaštitile od neprijateljskih napada. Govoreći na konferenciji o zračnim, svemirskim i kibernetičkim sposobnostima, Meink je poručio da je SAD spreman odgovoriti na "prijetnje koje se razvijaju", piše BBC.
Nije, međutim, otkrio kakve sposobnosti ima sustav niti kada je točno postavljen u orbitu.
Američki vojni vrh već je ranije najavljivao jačanje vojnih kapaciteta u svemiru, posebno zbog razvoja ruskih i kineskih programa kojima bi se u budućem sukobu moglo ometati ili napadati američke satelite. Oni su ključni za vojne komunikacije, nadzor i navigaciju.
Svemir se tako sve više pretvara u novo područje vojnog nadmetanja velikih sila.
Administracija Donalda Trumpa svemirske sposobnosti, zajedno s presretačkim projektilima, smatra važnim dijelom planiranog obrambenog sustava "Golden Dome", čiji je cilj zaštititi SAD od projektila i drugih zračnih prijetnji.
Prema međunarodnom sporazumu iz 1967. godine, zabranjeno je postavljanje oružja za masovno uništenje u Zemljinu orbitu. Međutim, sporazum ne zabranjuje sva druga svemirska oružja, pa SAD, Rusija i Kina posljednjih godina razvijaju sposobnosti kojima bi mogli ometati ili onesposobiti satelite drugih država.
Trump je prošle godine izvršnom uredbom dodatno naglasio ulogu američkih Svemirskih snaga, ne samo u obrani američke imovine u svemiru nego i u mogućnosti izvođenja ofenzivnih operacija.
Američke Svemirske snage osnovane su 2019. godine kao nova grana američke vojske, prva takva u više od 70 godina. Njihova je zadaća zaštita američkih satelita i drugih svemirskih sustava.
Iz Svemirskih snaga poručuju da "kontrola svemira" uključuje sposobnosti kojima se mogu ometati, oslabiti, pa čak i uništiti neprijateljski sustavi, ako to bude potrebno. Takve sposobnosti mogu se koristiti i u obrambene i u ofenzivne svrhe.
Zabrinutost dodatno povećavaju aktivnosti Rusije i Kine. Početkom veljače objavljeno je da su dva ruska satelita, prema procjenama, presretala komunikacije najmanje desetak europskih satelita od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Takve aktivnosti mogle bi ruskim obavještajnim službama omogućiti pristup osjetljivim podacima, a potencijalno i preuzimanje kontrole nad pojedinim satelitima.
Washington je još 2024. godine upozorio da je Rusija lansirala satelit za koji se vjeruje da bi mogao biti sposoban napadati druge satelite.
Američke Svemirske snage također tvrde da Kina razvija svemirske i protusvemirske sposobnosti u sklopu modernizacije vojske, dok Rusija svemir sve otvorenije promatra kao područje budućih ratnih sukoba.
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