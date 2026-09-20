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"izvansudska ubojstva"

Američka vojska ubila četvero ljudi na Karibima, tvrde da su bili narko-teroristi

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Hina
|
20. ruj. 2026. 09:52
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afp brod karibi
CHANDAN KHANNA / AFP, Ilustracija

Američka vojska priopćila je da je u subotu u napadu na plovilo na Karibima ubila četvero ljudi, za koje tvrdi da su bili uključeni u trgovinu drogom.

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"Potvrđeni obavještajni podaci pokazali su da je plovilo aktivno sudjelovalo u trgovini narkoticima", objavilo je američko Južno zapovjedništvo na platformi X.

To je najnoviji u nizu napada koji traju od prošle godine, usmjerenih protiv onoga što Trumpova administracija opisuje kao "narko-teroriste".

Objava od subote uslijedila je 10 dana nakon napada, također na Karibima, u kojem su ubijene tri osobe, priopćila je američka vojska.

Od početka američkih napada na plovila na Karibima i u istočnom Pacifiku ubijeno je više od 220 ljudi.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava napade su okarakterizirale kao "izvansudska ubojstva".

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