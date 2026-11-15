BABIŠ IZAZVAO KAOS
Borba za slobodne medije: Veliki ulični prosvjedi u Češkoj
Deseci tisuća Čeha prosvjedovali su u Pragu u nedjelju protiv vladinog plana ukidanja pristojbe za javne medije i financiraje istih iz državnog proračuna, politike za koju kritičari kažu da bi potkopala neovisnost i održivost tih medija.
Oglas
Oporbene stranke usporedile su prijedloge iz nacrta zakona predstavljenog u listopadu s promjenama u Mađarskoj pod bivšim premijerom Viktorom Orbánom, koji je ondje stvorio niz provladinih medija.
Lokalne vlasti procijenile su da će se na skupu okupiti stotine tisuća ljudi, uoči praznika 17. studenoga kojim se obilježava "baršunasta revolucija" iz 1989. godine – događaj koji je srušio komunističku vlast i doveo na čelo države disidenta i dramatičara Václava Havela.
Babiševe optužbe za pristranost
Prostor ispred pozornice u parku Letná, s pogledom na češku prijestolnicu, brzo se popunio, dok su prosvjednici stvarali gužve na obližnjim postajama podzemne željeznice. Mnogi su nosili kape napravljene od novina, odajući tako počast animiranom liku koji desetljećima najavljuje priče za djecu za laku noć na Češkoj televiziji.
Populistička vlada premijera i milijardera Andreja Babiša, uz potporu krajnje desne stranke SPD i euroskeptične stranke Automobilisti, optužuje privatne i javne medije za pristranost.
Vladajuća koalicija podupire prijedlog zakona kojim bi se ukinula mjesečna pristojba za javne medije u iznosu od 205 kruna (8,39 eura), koja se trenutačno koristi za njihovo financiranje. Prijedlog je prošao prvo čitanje i čeka daljnju raspravu.
Zaposlenici češke javne televizije i radija intenzivirali su svoju borbu jednodnevnim štrajkom početkom studenoga, što je dovelo do ograničenja u programu, a prosvjede su podržali i umjetnici te studenti.
Financijski udar na javnu televiziju i radio
Kritičari ističu da bi prebacivanje financiranja na državni proračun narušilo odnos medija s gledateljima koji plaćaju pristojbu te bi taj sektor učinilo podložnim političkim pritiscima.
Smanjenje financiranja od 15 posto, predloženo u sklopu tih promjena, svelo bi nominalni proračun televizije na razinu iz 2008. godine, a proračun radija na razinu iz 2005. godine. U medijima navode da je to neizvedivo.
Babiš tvrdi da vlada time samo ispunjava obećanje o smanjenju financijskog tereta za građane.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas