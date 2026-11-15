Borba za slobodne medije: Veliki ulični prosvjedi u Češkoj

Prostor ispred pozornice u parku Letná, s pogledom na češku prijestolnicu, brzo se popunio, dok su prosvjednici stvarali gužve na obližnjim postajama podzemne željeznice. Mnogi su nosili kape napravljene od novina, odajući tako počast animiranom liku koji desetljećima najavljuje priče za djecu za laku noć na Češkoj televiziji.