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Djelatnici češke javne radiotelevizije započeli su u utorak jednodnevni štrajk protiv plana vlade da se servis financira iz državnog proračuna i da mu se smanje sredstva, što nazivaju pokušajem da se smanji njegova neovisnost i održivost.

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Zbog štrajka je ograničen program koji radiotelevizija emitira. Javni prosvjedi, koje podržavaju umjetnici i studenti, zakazani su u utorak poslijepodne.

Štrajk predstavlja eskalaciju spora o budućnosti radiotelevizije za koju je istraživanje Reuters Instituta iz 2025. utvrdilo da je najčešći i najpouzdaniji izvor vijesti u zemlji. Vladin prijedlog zakona je prošao na preliminarnom glasanju prošlog mjeseca, a sada slijedi daljnja rasprava u parlamentu.

Populistička vlada milijardera Andreja Babiša, koju podupiru krajnje desna stranka Sloboda i izravna demokracija (SPD) i euroskeptična stranka Motoristi, redovito optužuje privatne i javne medije za pristranost. Vladajuća koalicija želi ukinuti pristojbu za javnu radioteleviziju koju kućanstva plaćaju oko 8,42 eura mjesečno.

Oporbene stranke su predložene promjene usporedile s reformama u Mađarskoj pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom, Babiševim saveznikom koji je formirao niz provladinih medija, piše Reuters.

"Ovaj prijedlog, ako prođe, dat će vladajućoj koaliciji oruđe da politički utječe na sadržaj obaju javnih medija", kazao je novinar Češke televizije Jan Molaček, član štrajkaškog odbora.

Vladajuće stranke su prošlog mjeseca neočekivano predstavile prijedlog zakona u petak, ograničivši raspravu o njemu jer se preliminarno glasanje trebalo održati prije zore u subotu.

Kritičari tvrde da će financiranje iz državnog proračuna prekinuti odnos medija s gledateljima koji izravno plaćaju pristojbu, a da će javna radiotelevizija biti ranjiva na političke pritiske.

Smanjenje sredstava od 15 posto, predloženo u sklopu plana, smanjit će proračun televizije na razinu iz 2008., a proračun radija na razinu iz 2005. Mediji su takve rezove nazvali nepodnošljivima.

Babiš je u ponedjeljak ponovio da vlada samo ispunjava obećanje o ublažavanju financijskog tereta za građane.

"Nema tu borbe koja se tiče demokracije. Nitko ne želi preuzeti javne medije ili ih dovesti pod državnu kontrolu", rekao je, dodajući da će se prijedlog zakona moći mijenjati u daljnjoj raspravi.

Molaček je pak kazao da promjena modela financiranja nije nemoguća, ali da bi trebala biti rezultat temeljite rasprave i popraćena zakonskim zaštitnim mehanizmima protiv uplitanja.