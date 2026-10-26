Riječ je o pregovorima koji su se odvijali u siječnju i veljači 2023., nešto manje od godine dana nakon što je ruska vojska pokrenula punu invaziju na Ukrajinu, u kojoj je rat između Kijeva i ruske manjine u Donbasu trajao, uz veći ili manji intenzitet sukoba, još od 2014. i američkog državnog udara u kojemu je svrgnut demokratski odabrani ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič.