ABU DHABI
Završili mirovni pregovori Rusije i Ukrajine: Postignut napredak, ali ključni problem ostaje
Ruski i ukrajinski pregovarači su rekli da je postignut određen napredak na dvodnevnim mirovnim pregovorima u Abu Dabiju koji su završili u srijedu, no američki posrednici su ocijenili da postoji manjak povjerenja između zaraćenih strana kao i razlike u pitanjima poput teritorija.
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U prvim mirovnim pregovorima nakon osam mjeseci, Rusija i Ukrajina su dogovorile veću razmjenu zarobljenika, no nije bilo drugih značajnijih konkretnih rezultata nakon sastanaka kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države.
Američki izaslanik Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa, rekao je da posrednici pokušavaju zadovoljiti interese obiju strana radi okončanja najvećeg sukoba u Europi od Drugoga svjetskoga rata i uvjeren je da je moguće pronaći put prema miru.
Unatoč Trumpovu javnom optimizmu, nema naznaka da je postignut kompromis u vezi s glavnim pitanjima.
Dok su pregovori o teritoriju došli na mrtvu točku, pri čemu je Ukrajina odbacila zahtjeve ruskog predsjednika Vladimira Putina da u zamjenu za mir preda cijelu istočnu regiju Donbas, američki posrednici su pokušali razgovore usmjeriti prema poslijeratnim sigurnosnim jamstvima i obnovi.
Kushner: Između strana nema povjerenja
"Zapravo sada nema povjerenja između strana i to je očekivano nakon sukoba kao što je ovaj", rekao je Kushner, dodajući da su se pregovori u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata dotakli teme teritorijalnih pitanja koje će biti najteže riješiti.
"U nekim područjima vidimo mjesta za kompromise, a drugdje trebamo još rasprava, no vjerujem da je ovo bio vrlo dobar korak", dodao je.
Kushner je kazao da će on i njegov kolega Steve Witkoff u četvrtak otputovati u Moskvu radi susreta s Putinom na kojem će otvoriti pitanje širenja pregovora na europske partnere, za koje je rekao da moraju biti za stolom.
Dodao je da bi sigurnosna arhitektura Europe mogla biti osnovu sporazuma, no nije naveo pojedinosti.
Nakon Putina, američki izaslanici sastaju se sa Zelenskim
Dok je Trumpova administracija smanjila izravnu podršku za Ukrajinu, Europa je postala njezin glavni pružatelj financijske i vojne potpore.
Nakon sastanka u Moskvi, Kushner i Witkoff će se sastati s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim tijekom posjeta Irskoj.
Obje strane su se međusobno optužile za prekonoćne napade unatoč mirovnim pregovorima koji su bili u tijeku.
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