NOVA OPTUŽNICA
Trumpova administracija ponovno krenula na bivšeg šefa FBI-a: "Evo ih opet"
Vlada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa pokrenula je novi postupak protiv bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeyja, optužujući ga za nepravilno postupanje s informacijama koje se tiču nacionalne sigurnosti, stoji u sudskim dokumentima.
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Optužnica je podignuta prije nekoliko tjedana, ali je tek u ponedjeljak postala javna.
Slučaj se temelji na navodnom odavanju povjerljivih informacija novinaru. Prema medijskim izvještajima, Comey je navodno naložio suradniku da proslijedi informacije listu New York Times kako bi odgovorio na novinski izvještaj koji je smatrao netočnim. Taj se navodni incident dogodio 5. listopada 2016.
Ovo je treći put da Trumpova vlada pokreće pravni postupak protiv Comeyja tijekom predsjednikova drugog mandata.
Prošlog studenoga savezni sud odbacio je optužbe protiv njega, među kojima i onu za davanje lažnih iskaza. Sud je utvrdio da tužitelja koji je vodio slučaj nije zakonito imenovalo ministarstvo pravosuđa SAD-a. Optužnica je uslijedila nakon snažnog pritiska koji je Trump vršio na pravosudni sustav.
Comeyja je na dužnost direktora FBI-a 2013. godine imenovao tadašnji predsjednik Barack Obama. Tijekom Trumpova prvog mandata, Comey je nadzirao istrage o ruskom uplitanju u američke izbore 2016. godine te o mogućim vezama između Moskve i članova Trumpova izbornog stožera. Trump je smijenio Comeyja 2017. godine, dok su istrage još uvijek trajale.
U videu objavljenom na Substacku, Comey je komentirao najnoviju optužnicu riječima: "Evo ih opet." Ustvrdio je da je nevin i rekao da se i dalje ne boji "tih ljudi", dodajući kako i dalje "vjeruje u neovisno savezno pravosuđe".
Prošle je godine Trumpova vlada također otpustila Comeyjevu kćer Maurene Comey koja je radila kao savezna tužiteljica pri ministarstvu pravosuđa. Između ostalog, bila je uključena u predmete protiv osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina i repera Seana "Diddyja" Combsa.
U ponedjeljak je sudac presudio da je njezin otkaz bio nezakonit te naložio njezino vraćanje na dužnost savezne tužiteljice. Maurene Comey izjavila je da njezino otpuštanje nije bilo ničim opravdano te da je jedino uvjerljivo objašnjenje Trumpova neprijateljstvo prema njezinu ocu.
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