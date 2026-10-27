U ponedjeljak je sudac presudio da je njezin otkaz bio nezakonit te naložio njezino vraćanje na dužnost savezne tužiteljice. Maurene Comey izjavila je da njezino otpuštanje nije bilo ničim opravdano te da je jedino uvjerljivo objašnjenje Trumpova neprijateljstvo prema njezinu ocu.