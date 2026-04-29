Nova optužnica protiv bivšeg šefa FBI-a zbog Instagram posta: „Evo ih opet. Sad zbog fotografije morskih školjki na plaži"
Američki Ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora FBI-ja Jamesa Comeyja zbog objave na Instagramu s morskim školjkama
Jamse Comey je optužen na saveznom sudu u istočnom okrugu Sjeverne Karoline zbog fotografije koju je prošle godine objavio na Instagramu tijekom odmora, na kojoj su morske školjke bile složene tako da ispisuju „86 47“.
Objavu su protumačili kao prijetnju Donaldu Trumpu.
Broj 86 može se koristiti kao skraćenica za uklanjanje nečega, a Trump je 47. predsjednik. Comey je naknadno obrisao objavu i ispričao se, rekavši da nije znao da se ti brojevi povezuju s nasiljem.
„Nikad mi to nije palo na pamet, ali protivim se svakom obliku nasilja pa sam objavu uklonio“, napisao je na Instagramu, prenosi Guardian.
U optužnici, koja je u utorak objavljena, navodi se da bi razumna osoba to „protumačila kao ozbiljan izraz namjere da se nanese šteta predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država“.
Prijeti mu kazna zatvora
Comey je optužen za dva kaznena djela – upućivanje prijetnje predsjedniku i prijenos te prijetnje putem društvenih mreža preko granica saveznih država. Za oba djela predviđena je novčana kazna i zatvorska kazna do pet godina.
„Mislim da je pošteno reći da je prijetnja životu bilo koga opasna i potencijalno kazneno djelo. Prijetnja životu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nikada neće biti tolerirana od strane Ministarstva pravosuđa“, rekao je vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche na konferenciji za novinare u utorak. Blanche je odbio komentirati kako će ministarstvo dokazati da je Comey imao namjeru nauditi Trumpu, rekavši da bi to bilo preuranjeno.
„Gospodin Comey snažno poriče optužbe sadržane u optužnici podignutoj u istočnom okrugu Sjeverne Karoline“, rekao je Comeyjev odvjetnik Patrick Fitzgerald u odgovoru na optužbe. „Osporavat ćemo ove optužbe na sudu i radujemo se dokazivanju nevinosti gospodina Comeyja te zaštiti Prvog amandmana.“
Comey: „Evo ih opet"
Kasnije u utorak Comey je objavio video na svom osobnom Substacku u kojem se obraća kameri: „Evo ih opet. Ovaj put zbog fotografije morskih školjki na plaži u Sjevernoj Karolini od prije godinu dana. I ovo neće biti kraj, ali kod mene se ništa nije promijenilo. I dalje sam nevin. I dalje se ne bojim. I dalje vjerujem u neovisno savezno pravosuđe. Pa krenimo.“
Comey je nastavio: „Jako je važno da svi zapamtimo – ovo nije ono što jesmo kao država, ovo nije način na koji bi Ministarstvo pravosuđa trebalo funkcionirati, a dobra vijest je da smo svakim danom bliže vraćanju tih vrijednosti. Zadržite vjeru.“
Teretili ga i lani - za laganje
Ministarstvo pravosuđa već je prošle godine podiglo optužnicu protiv Comeyja i teretilo ga za laganje Kongresu. Taj je slučaj odbačen nakon što je sudac u istočnom okrugu Virginije presudio da je tužitelj koji je vodio slučaj bio nezakonito imenovan.
Comey je dugo bio meta Trumpova gnjeva zbog svoje istrage o Trumpovim vezama s Rusijom, a Trumpovi saveznici pozivali su na kažnjavanje bivšeg direktora FBI-ja. Iako je objava široko shvaćena kao nenasilni anti-Trump izraz, savezni organi reda istražili su slučaj i ispitali Comeyja.
Trump cilja svoje političke protivnike
Nova optužnica predstavlja najnoviji primjer u kojem je Trumpovo Ministarstvo pravosuđa iskoristilo svoje ovlasti kako bi ciljalo političke protivnike predsjednika SAD-a. Ministarstvo je također prošle godine kazneno optužilo Letitiju James, državnu odvjetnicu New Yorka, na temelju slabih optužbi za hipotekarnu prijevaru. Taj je slučaj odbačen iz istog razloga kao i raniji Comeyjev slučaj.
Blanche, vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika, navodno želi tu funkciju trajno. Brzo je pokrenuo istrage i optužnice povezane s Trumpovim suparnicima nakon što je predsjednik smijenio Pam Bondi jer nije djelovala dovoljno agresivno.
Ministarstvo pravosuđa također ubrzava istragu protiv Johna Brennana, bivšeg direktora CIA-e, a prošli je tjedan podiglo slabe kaznene optužbe protiv organizacije Southern Poverty Law Center. Bivši visoki suradnik Anthonyja Faucija također je u utorak kazneno optužen zbog navoda da je prikrio savezne dokumente povezane s istraživanjem koronavirusa kod šišmiša.
Posljednje optužbe dolaze nakon što je muškarac iz Kalifornije zaustavljen s oružjem na večeri dopisnika iz Bijele kuće u Washingtonu u subotu te optužen za pokušaj atentata na predsjednika.
U odvojenom slučaju u utorak, savezni sudac u New Yorku presudio je da Comeyjeva kći Maurene može nastaviti tužbu za nezakoniti otkaz, tvrdeći da je prošle godine nepravedno smijenjena s mjesta savezne tužiteljice.
