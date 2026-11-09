PRIVEDENE DVIJE OSOBE
Dva incidenta u blizini Bijele kuće: Tajna služba hitno reagirala, Trump bio u zgradi
Američka tajna služba uhitila je u ponedjeljak dvije osobe u blizini Bijele kuće, nakon što je jedna osoba automobilom ušla na nogostup, a druga preskočila zaštitnu ogradu u parku Lafayette, ispred predsjedničkog kompleksa.
Oglas
Predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući u trenutku incidenata. Bijela kuća bila je nakratko stavljena pod mjere ograničenog kretanja, a prometnice oko parka bile su zatvorene.
Automobil je ušao na nogostup koji okružuje park Lafayette nešto prije 10 sati ujutro, navodi se u priopćenju glasnogovornika tajne službe.
"Vozač je bio agresivan prema pripadnicima snaga reda, ali je ubrzo uhićen", stoji u priopćenju.
Otprilike u isto vrijeme, druga je osoba preskočila zaštitnu ogradu blizu sjeverozapadnog kuta parka Lafayette. "I ta je osoba ubrzo uhićena", dodaje se.
Iz tajne službe poručili su da su oba incidenta predmet istrage. Zasad nije jasno jesu li te dvije osobe međusobno povezane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas