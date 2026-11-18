obdukcijski nalazi
Forenzički stručnjak: Epsteinova smrt vjerojatnije je posljedica ubojstva nego samoubojstva
Analiza obdukcijskih nalaza i fotografija upućuje na to da je američki seksualni prijestupnik ubijen 2019. godine, tvrdi stručnjak.
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Forenzički stručnjak analizirao je obdukcijske nalaze i fotografije za koje smatra da upućuju na to da je američki seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein ubijen, a ne da je počinio samoubojstvo, prenosi Al Jazeera.
Nakon višegodišnje istrage Michael Freeman, glavni urednik časopisa Journal of Forensic and Legal Medicine, izjavio je za američku televizijsku kuću CBS News da je zaključio kako je Epstein zadavljen, najvjerojatnije s leđa, dok je 2019. čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
„Ozljede koje je dokumentirao sudski liječnik nisu bile u skladu sa samoubojstvom vješanjem”, rekao je Freeman u ponedjeljak.
„Kada se svi dokazi sagledaju zajedno, najviše upućuju na ubojstvo davljenjem s leđa, uz uporabu uske omče od tkanine s čvorom”, dodao je.
Epstein je 10. kolovoza 2019. pronađen obješen u svojoj ćeliji u pritvorskom centru Metropolitan Correctional Center u New Yorku. Obdukcijom je zaključeno da si je sam oduzeo život.
Njegova smrt već je godinama predmet teorija zavjere, a neki tvrde da je ubijen zbog straha da bi mogao iznijeti kompromitirajuće dokaze koji povezuju istaknute javne osobe sa slučajevima seksualnog zlostavljanja, silovanja i pedofilije.
Sigurnosne kamere ispred Epsteinove ćelije nisu radile na dan njegove smrti. U izvještaju američkog Ministarstva pravosuđa iz 2023. zaključeno je da je zatvorska ustanova već dulje vrijeme imala problema s nadzornim kamerama.
Epsteinov brat Mark Epstein pozvao je na novu istragu nakon Freemanovih izjava.
Freeman je u ponedjeljak ustvrdio da dokazi upućuju na to da je Epstein zadavljen omčom, koja je potom iskorištena kako bi se njegovo tijelo objesilo o krevet na kat.
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